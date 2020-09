00:03 Uhr

Kantersieg zum Auftakt

Nördlinger U13 trumpft auf

Die U13-Junioren des TSV Nördlingen sind mit einem 7:1-Erfolg beim FC Lauingen in die Saison gestartet. Der Sieg bei den Gelb-Schwarzen war über das gesamte Spiel gesehen hoch verdient. Die Schützlinge von Trainer Isa Topac haben eine sehr intensive Vorbereitungszeit mit einigen Testspielen hinter sich. Neben technischen Inhalten standen häufig individual- und gruppentaktische Inhalte im Vorbereitungsplan.

Die taktisch gut eingestellte Mannschaft des FCL versuchte mit einem Mittelfeldpressing nach Ballgewinn schnell in die Spitzen und damit zu einem Torerfolg zu kommen. Nach einem Kopfballtor von Maximilian Kos folgte ein sehenswerter Treffer von Neuzugang Paul Mack. Mit einem Sprint zum ballnahen Pfosten konnte er den scharf geschossenen Freistoß gut verarbeiten und erzielte sein erstes Saisontor. Der FC Lauingen verkürzte auf 1:2, und so ging es in die Halbzeitpause.

Die Mannschaft von Isa Topac ließ sich nicht beirren und erzielte durch Kos die nächsten Treffer zum 1:3 und 1:4. Ein schöner Treffer gelang auch Neuzugang Hannes Weng. Einen von rechts hereingespielten Ball platzierte er neben den Pfosten und erzielte sein erstes Saisontor für den TSV. Maximilian Kos schoss sein viertes Tor, bevor Paul Mack der Treffer zum 1:7-Endstand glückte. „Wir dürfen uns nicht ausruhen“, mahnte der Coach. Mit dem FC Stätzling steht am nächsten Samstag (12 Uhr, Rieser Sportpark) eine sehr schwierige Aufgabe an. (to/jais)

Themen folgen