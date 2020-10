00:02 Uhr

Kantersieg zum Saisonauftakt

Frauen-Regionalligateam des TSV Nördlingen liefert in München eine überzeugende Leistung ab. Bereits zur Halbzeitpause war das Match so gut wie entschieden

Am vergangenen Wochenende startete die Regionalliga Südost der Frauen in die neue Saison. Am ersten Spieltag standen die München Baskets auf dem Plan der Regio-Damen des TSVNördlingen. Die Reise in die Landeshauptstadt konnte in Bestbesetzung angetreten werden, lediglich Trainer Tony Imreh war mit dem Angels-Bundesligateam beschäftigt. Er wurde von U12-Trainerin Tina Löffler ausgezeichnet vertreten, die in der Jugendarbeit einen großartigen Job macht und am Wochenende die Nördlinger Damen zu einem souveränen Sieg führte.

Die Gäste aus Schwaben hatten sich einiges vorgenommen für das erste Saisonspiel und starteten hervorragend in die Partie. Angeführt von einer nicht aufzuhaltenden Isabella Schenk, die die Heimmannschaft mit ihrer Athletik vor große Probleme stellte, suchten die Nördlingerinnen immer wieder energisch den Weg zum Korb und konnten oft nur durch Fouls gestoppt werden. Mit einem 14:0-Lauf in den ersten vier Minuten setzen sie ein klares Zeichen und erarbeiteten sich eine Führung, die sie nicht mehr abgeben sollten. Nach dem ersten Viertel hatten schon fast alle Rieserinnen gepunktet und die Partie war so gut wie entschieden (2:18).

Im zweiten Viertel gelang den Gästen zunächst eher weniger. Paula Wittig mit einer hervorragenden Technik unter den Körben und Mona Modrzik mit einem lupenreinen Dreier beendeten die Tiefphase jedoch und stellten die Verhältnisse wieder her. Mit 9:38 ging es in die Pause.

Nach der Halbzeit ließ die Verteidigung auf beiden Seiten etwas nach und es fielen insgesamt mehr Körbe. Da die Nördlingerinnen nicht mehr mit voller Intensität verteidigten und sich einige Unaufmerksamkeiten einschlichen, konnten die Münchnerinnen im letzten Spielabschnitt einige Punkte nachlegen und so noch einen passablen 43:87-Endstand erzielen.

Nicht nur der Saisonauftakt ist den Regionalliga-Damen gelungen, auch die neuen Auswärtstrikots wurden gebührend eingeweiht. Gesponsert wurde die Teamausstattung von der Firma Moll Parkett- und Fußbodentechnik in Deiningen. Am Wochenende geht es in eigener Halle gegen die nächste Münchner Mannschaft weiter. Aufgrund des begrenzten Platzes in der Mehrzweckhalle muss beim Klassiker gegen die TS Jahn München jedoch auf Zuschauer verzichtet werden. Was das für das heimstarke Nördlinger Team bedeutet, das in der kompletten vergangenen Saison zu Hause ungeschlagen blieb, wird sich am Samstagabend zeigen. (kge)

TSV Nördlingen I. Schenk (20/2 Dreier), P. Steinmeyer (2), K. Schenk (14/2), A. Gregor, L. Mussgnug (10), N. Link (3/1), S. Keller (7/1), M. Modrzik (5/1), P. Wittig (14), K. Gerstmeyr (12)

