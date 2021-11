Kein guter Spieltag für Losodica

In vier Begegnungen nur ein Sieg der Munninger. Zweite beklagt Verletzungspech

In insgesamt vier Begegnungen errangen die Teams des KC Losodica Munningen lediglich einen Sieg. Die erste Mannschaft verlor ihr Heimspiel deutlich, die Zweite hatte Verletzungspech, Lediglich Munningens erste gemischte Mannschaft hatte ein Erfolgserlebnis, während die zweite gemischte Mannschaft chancenlos war.

. – Das Heimspiel der ersten Munninger Mannschaft eröffnete ein insgesamt schwaches Wochenende für den KC 72 Losodica, an dem es nicht viel zu feiern gab. Schon in der ersten Paarung mussten die beiden Startkegler einen empfindlichen Rückstand von 166 Holz hinnehmen, was bereits vorentscheidend war. Auch zwei Mannschaftspunkte im nächsten Durchgang konnten den Holzrückstand nicht maßgeblich verringern. Der wiedererstarkte Simon Bühler erkämpfte dabei 50 Holz zurück. Die Schlusspaarung konnte trotz starken 538 (Tobias Gruber) und 537 Holz (Manu Meyr) die Niederlage nicht abwenden, aber zumindest einen weiteren Mannschaftspunkt erringen.

Bühler Michael/Schwab Lukas - Juelich M. 463:574 (0:4); Seitz N. - Juelich A. 523:578 (0:4); Leberle Andreas - Renner A./Basler S. 508:498 (2:2); Bühler Simon - Sauter W. 550:501 (3:1); Gruber Tobi - Müller R. 538:555 (1:3); Meyr Manu - Thumm P. 537:515 (3:1)

. – Auch die zweite Mannschaft der Losodicaner erlebte ein ernüchterndes Wochenende. Max Schwab machte den Anfang eines katastrophalen Matches, wobei er nach zwei schwachen Bahnen ausgewechselt wurde. Durch diesen Wechsel hatte die Heimmannschaft alle Wechselmöglichkeiten ausgeschöpft, weswegen Kurt Drabandt, der nach der dritten Bahn verletzungsbedingt abbrechen musste, nicht ersetzt werden konnte. Damit war das Spiel bereits entschieden. Mit 30 Schub weniger und 220 Holz Rückstand startete die Schlusspaarung aussichtslos. Starke 534 Holz von Lukas Schwab bedeuteten nur noch Ergebniskosmetik.

Schwab Max/Bucher Markus - Häusler E. 451:521 (1:3); Drabandt Kurt - Winter M. 361:510 (1:3); Rudel Alex - Spielberger T. 489:503 (2:2); Schwab Lukas - Suck D. 534:509 (2:2)

. – Lediglich die erste gemischte Mannschaft der Munninger konnte einen Sieg einfahren. Sie profitierte von schwachen Gegnern und siegte mit 6:0 Mannschaftspunkten und 200 Holz Vorsprung. Auch Jakob Schwab fand zurück in die Erfolgsspur und knackte erstmals in der Saison die 500er-Marke.

Laßmann P. - Schwab Jakob 446:505 (1:3); Frank J. - Pollithy Andy 424:488 (2:2); Kotter R. - Melzer Martin 370:455 (1:3); Laber G. - Schwab Jochen 475:484 (2:2)