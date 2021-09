Start in die neue Saison ist bestens geglückt

In allen drei Partien Erfolge für den SKV Goldburghausen

Nach langer Corona-Pause konnten die Sportkegler am vergangenen Wochenende endlich in die neue Saison 2021/2022 starten. Die Goldburghausener Sportkegler sind wieder mit drei Mannschaften am Spielbetrieb beteiligt. In den drei Spielen gelang ein äußerst erfolgreicher Start in die neue Kegelsaison.

. – Die erste Mannschaft zeigte eine durchweg überzeugende Leistung. In den Startpaarungen holten Christian Rahm und Markus Ostertag gleich zwei wichtige Punkte und einen beruhigenden Vorsprung heraus. Christian Rahm kegelte dabei wie aus einem Guss. Markus Ostertag gewann wie Rahm mit 3:1. In den Schlusspaarungen ließen dann Thorsten Steinmeyer und Jürgen Förstner nichts mehr anbrennen. Thorsten Steinmeyer musste sein Spiel zwar gegen den stärksten Spieler der Gastgeber knapp abgeben, aber Jürgen Förstner hielt seinen Gegner auf Distanz.

Stiegelmayr - Rahm Ch. 1:3 (528:578), Ramsperger -Ostertag 1:3 (483:526), Prinz - Steinmeyer Th. 2:2 (537:529), Mack - Förstner J. 1:3 (528:548)

). – Nach verhaltenem Start kam man immer besser ins Spiel und am Ende sprang ein deutlicher Heimsieg heraus. Jakob Förstner konnte zu Beginn seinem Gegner nicht folgen, aber Jessica Steinmeyer gelang postwendend der Ausgleich. Nach der Halbzeit nahm die Begegnung dann Fahrt auf. Gotthard Volk konterte seinen Gegner ein ums andere Mal aus und Schlusskeglerin Lena Götz erteilte ihrem Kontrahenten eine Lehrstunde.

Förstner Ja. - Dietrich 0:4 (467:538), Steinmeyer J. - Sarwas 3:1 (487:426), Volk - Zinnecker 2:2 (536:503), Götz L. - Wider 4:0 (553:472)

Kreisliga Jugend U18: JSpG Munningen/Goldburghausen - JSpG Rain/Schretzheim 4:2 (1784:1763). – Erster Einsatz der Jugendlichen Luis Noschka und Charlotte Holzinger in einem Punktspiel. In der ungewohnten Atmosphäre hielten sich die beiden wacker. Beide steuerten gute Ergebnisse zum Spielgewinn der Mannschaft bei. (foe)

Schrafl - Weindl 1:3 (467:486), Bucher - Landes 4:0 (487:377), Hertle - Bayer 4:0 (486:401), Noschka/Holzinger - Ruschitzka 0:4 (344:499)