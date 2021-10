Überraschender Heimsieg für Munningen

Losodica gewinnt Spiel gegen den Tabellenzweiten aus Kipfenberg

Der KC Losodica Munningen hat einen überraschenden Heimsieg geholt. Die zweite Mannschaft patzte erneut und die vierte verlor unglücklich in Rain. Die Jugend ist dagegen weiter im Aufschwung.

KC Losodica Munningen 1 – KRC Kipfenberg: 23203:3194 (5:3)

Die auf dem Papier deutlich unterlegene Mannschaft aus Munningen malte sich im Heimspiel wenig Chancen aus gegen die Zweite der Bundesliga-Mannschaft aus Kipfenberg. Dies änderte sich jedoch nach dem ersten Durchgang, in welchem beide Spieler ihren Punkt gewinnen konnten. Vor allem der wiedererstarkte Michael Bühler konnte in einem sehr spannenden Einzelduell mit 555 Holz überzeugen. Durch zwei verlorene Punkte im Mittelpaar schrumpfte der Vorsprung auf elf Holz und die Partie blieb offen. Im Schlusspaar behielten Manu Meyr (558) und Tobi Gruber (541) die Nerven und brachten den Sieg mit einem weiteren Mannschaftspunkt und neun Holz Vorsprung gegen die Bundesliga-Kegler Strauß und Schobert ins Ziel. Auch die Fans waren an diesem stimmungsgeladenen Samstagnachmittag maßgeblich am Sieg des Teams beteiligt. Dieser Sieg bedeutet somit den dritten Platz in der Bezirksoberliga.

Bühler Micha - Loncarevic I. 555:549 (2:2); Wagner Michael - Christ W. 536:507 (4:0); Leberle Andreas - Seeger C. 523:533 (1:3); Bühler Simon / Rudel Alexander - Holger S. 490:504 (1:3); Gruber Tobias - Schobert M. 541:567 (1:3); Meyr Manuel - Strauß M. 558:534 (3:1)

KC Losodica Munningen 2 – 1. SKC Donauwörth G1: 1994:2009 (1:5)

Eher schwach präsentierte sich Losodicas Zweite im Heimspiel gegen die Gäste aus Donauwörth. Trotz der wiederholt starken Leistung von Lukas Schwab mit 537 Holz gelang es der Heimmannschaft nicht, die 2000-Holz-Marke zu überschreiten.

Rudel Alexander - Meier W. / Bohnhardt M. 505:466 (1:3); Schwab Jakob - Oberholzner F. 484:487 (2:2); Schwab Lukas - Meier A. 537:555 (1:3); Pollithy Andy - Reddel S. 468:501 (1:3)

Die Zeichen standen lange auf Sieg im Spiel der zweiten gemischten Mannschaft von Losodica Munningen in Rain. Auf der allerletzten Bahn jedoch verloren Simon Ohr und Leo Schneele addiert 75 Holz, was ihnen gleichzeitig den Sieg kostete.

Stadek A. - Schfafl Fiona 398:429 (1:3); Dvorani E. - Schwab Moritz 482:476 (2:2); Dikautschitsch W. - Ohr Simon 509:442 (3:1); Mair A. - Schneele Leo 443:447 (1:3)

JSpG Munningen / Goldburghausen – SKK Lauingen: 1793:1643 (5:1)

Die Jugend der Munninger konnte erneut einen ungefährdeten Sieg mit überzeugenden Einzelergebnissen einfahren und findet sich wie so häufig an der Tabellenspitze wieder.

Schrafl Fiona - Heckmeier M. 493:395 (4:0); Schwab Moritz - Kling E. 467:434 (3:1); Hertle Hannes - Hölzle L. 478:484 (2:2); Holzinger Charlotte - Kling S. 356:330 (3:1)