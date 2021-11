Überraschungscoup im Allgäu

Nach einem starken Endspurt gewinnt Munningen I in Betzigau

Der KC Losodica Munningen 1 siegte in einem Kegelkrimi in Betzigau. Die Dritte überragte in Nördlingen und das Derby zwischen den Munninger Mannschaften endete mit einem Favoritensieg.

Bezirksoberliga: TSV Betzigau – KC Losodica Munningen 3135:3167 (2:6). – Ohne große Hoffnungen fuhr Losodicas Erste zum Auswärtsspiel ins Allgäu zum TSV Betzigau. Nach der Startpaarung allerdings gab es zwei Mannschaftspunkte durch Michael Wagner und den nach vorheriger Formkrise erstarkten Simon Bühler sowie 32 Holz Vorsprung zu verbuchen. Das Mittelpaar, bestehend aus Michael Bühler und Rudel Alexander, verlor wiederum beide Punkte gegen stark aufspielende Gegner und gab 83 Holz ab. Das bedeutete einen doch großen Rückstand von 51 Zählern, den es nun für Tobias Gruber und Manuel Meyr aufzuholen galt. In der ersten Hälfte des Schlussdurchgangs wusste Manuel Meyr zu überzeugen und konnte 1,5 Satzpunkte für sich gewinnen, während Tobias Gruber auf den Nebenbahnen gegen einen starken Gegner beide Punkte abgeben musste. Die zweite Hälfte des Schlusspaars wendete sich zugunsten von Losodica. Mit den letzten zwei Bahnen konnte Manuel Meyr seinen Punkt mit überragenden 578 Holz ins Ziel bringen, aber auch Tobias Gruber gewann noch seinen Punkt durch sehr starke Leistungen im Endspurt mit insgesamt 551 Holz. Dieser Zielsprint, gepaart mit beiden Mannschaftspunkten, brachte den Munningern letzten Endes mit 32 Kegeln Vorsprung den Überraschungssieg. Durch diese Leistung steht man wieder auf Platz vier in der Bezirksoberliga mit nur zwei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer.

Kennerknecht C. - Wagner Michael 491:513 (1,5:2,5); Kennerknecht B. - Bühler Simon 517:527 (1:3); Kennerknecht N. - Bühler Michael 544:521 (3:1); Becherer M. - Rudel Alexander 537:477 (3:1); Leitermann R. - Gruber Tobias 506:551 (2:2); Kennerknecht F. - Meyr Manuel 540:578 (0,5:3,5)

Kreisklasse A: ESV Nördlingen 2 – KC Losodica Munningen G1 2072:2157 (1:5). – Bereits am Wochenende zuvor gewannen die Munninger das Nachholspiel vom dritten Spieltag in Nördlingen. Mit einem überragenden Ergebnis konnte man gegen eine starke Heimmannschaft und einen Konkurrenten im Titelkampf einen überzeugenden Sieg einfahren. Besonders hervor stachen die Ergebnisse von Michael Wagner und Anja Pollithy mit jeweils 553 Holz.

Weber H. - Melzer Martin 511:533 (1:3); Nigel L. - Wagner Michael 513:553 (1:3); Gehring A. - Weng Holger 530:518 (2:2); Lauermann R. - Pollithy Anja 518:553 (0:4)

Kreisklasse A: KC Losodica Munningen G1 – KC Losodica Munningen G2 2063:1816 (6:0). – Im Munninger Derby überzeugte die favorisierte dritte Mannschaft erneut mit starken Leistungen und konnten ungefährdet den Sieg einfahren. Dennoch darf man die starke Leistung der vierten Mannschaft, bestehend aus Youngstern und Routiniers, nicht schmälern. Nach den beiden starken Auftritten steht Losodica III mit zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. (sbü)

Pollithy Anja - Hertle Hannes 526:473 (4:0); Bucher Stefan - Schwab Moritz 493:468 (3:1); Pollithy Andreas - Schrafl Fiona 523:412 (4:0); Schwab Jochen - Schneller Markus/Gruber Willi 521:463 (3:1)