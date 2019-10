vor 25 Min.

Kein Erfolgserlebnis am Starnberger See

ESV-Frauen gehen in Seeshaupt leer aus. Männerteam setzt sich in Rain durch

Bayernliga Süd Frauen: FC Seeshaupt – ESV Nördlingen 3089:2990 (6:2). – In der Startpaarung konnte sich Regina Steinle als beste Nördlingerin gegen ihre Kontrahentin durchsetzen. Nebenan lieferte sich Erika Gelle ein spannendes Duell mit ihrer Gegnerin, bei dem sie am Ende nur knapp unterlag. In der Mittelpaarung wendete sich dann das Blatt zugunsten der Heimmannschaft. Munja Fischer musste sich der tagesbesten Akteurin deutlich geschlagen geben. Daneben sicherte Karina-Herzig Pawlak den zweiten Mannschaftspunkt für die ESV-Mädels. Mit 63 Holz Rückstand ging das ESV-Schlussduo auf die Bahnen. Sowohl Katrin Gulde als auch Silvia Grötsch hatten zu Beginn mit den Bahnen zu kämpfen, sodass sich ihre Gegnerinnen absetzen konnten. Auf den zweiten 60 Wurf konnten die Nördlingerinnen zwar noch Boden gutmachen, zum Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

Waitz C. - Steinle R. 507:544 (1:3), Kräh - Gelle 497:481 (2,5:1,5), Heinfling - Herzig-Pawlak 489:513 (1:3), Waitz S. - Fischer 551:443 (4:0), Seitz - Gulde 512:503 (3:1), Wiesner - Grötsch 533:506 (2,5:1,5)

Kreisklasse: TSV Rain II – ESV Nördlingen I 2025:2074 (2:4). – Zu Beginn war die Partie sehr ausgeglichen. Dieter Wiedemann konnte seinen Punkt problemlos gewinnen, während auf der Nebenbahn Lucas Jakob unterlag. In der Schlusspaarung hatte Nils Singheiser das Nachsehen. Nebenan überzeugte aber Urban Singheiser mit hervorragenden 566 Holz und sicherte den Nördlingern den Sieg.

Landes - Wiedemann 483:528 (0,5:3,5), Sarwas - Jakob 502:485 (3:1), Wieder P. - Singheiser N. 505:495 (2:2), Wieder H. - Singheiser U. 535:566 (1:3)

SKV Goldburghausen III - ESV Nördlingen II 1854:1964 (2:4).

Kreisklasse A1: TSV Rain III – ESV Nördlingen II 1892:1918 (2:4). – Bereits Anfang Oktober bestritt die zweite Mannschaft ihr Spiel in Rain. Hierbei erwischten die Rainer den besseren Start. Peter Hauk und Herbert Weber mussten ihre Punkte abgeben. Das Nördlinger Schlussduo mit Albert Gehring und Lothar Nigel hatte den Rückstand nach 60 Schub aufgeholt und schaffte eine Führung, die bis zum Schluss sogar noch ausgebaut wurde. (mst)

Sarwas - Hauk 494:478 (2:2), Mitschke - Weber H. 456:438 (2:2), Dietrich - Gehring 467:522 (0,5:3,5), Basting - Nigel L. 475:480 (1:3)

