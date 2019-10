00:02 Uhr

Kein Satzgewinn am ersten Spieltag

Bezirksliga-Männer des TSV Nördlingen kassieren zwei 0:3-Niederlagen

Am ersten Saisonspieltag reiste die 1. Herrenmannschaft der TSV-Volleyballer nach Großkötz. Aufgrund zeitlicher Schwierigkeiten der Heimmannschaft ging es zunächst gegen den TV Weitnau.

Der erste Durchgang war anfangs ausgeglichen, bis sich Weitnau auf 16:11 absetzen konnte. Nach kurzem Aufbäumen der Nördlinger musste der Satz dann aber doch mit 20:25 abgegeben werden. Im zweiten Satz ein ähnliches Bild. Nach zwischenzeitlicher Führung für die Rieser stand es 19:19, bis wieder der TV Weitnau die besseren Nerven hatte und den Satz mit 25:21 für sich entschied. Im dritten Durchgang starteten die Nördlinger dann konzentrierter, konnten die Führung aber nur bis Mitte des Satzes halten. Danach lief man immer einem Rückstand hinterher und musste den Satz und somit die Partie mit 0:3 abgeben.

In der zweiten Partie ging es dann gegen die Hausherren des VfL Großkötz. Nach ausgeglichenem Start (8:8) wuchs der Rückstand des TSV Nördlingen immer weiter auf am Ende sieben Punkte zum 18:25 an. Im nächsten Abschnitt starteten die Nördlinger dann unkonzentriert und liefen von Beginn an einem Rückstand hinterher. Ein zerfahrener zweiter Satz endete mit 15:25.

Im dritten Durchgang schien es eine ganze Zeit lang so, als könnten die Rieser das Ruder noch einmal herumreißen. Nach dem 15:15 schlichen sich jedoch kleine Fehler ein, die von einem starken Gegner umgehend bestraft wurden. Der VfL konnte dann den Sack zu machen und die TSV-Volleys mussten sich mit 22:25 geschlagen geben. Auch diese Partie ging damit verloren und endete 0:3. Alles in allem waren zu viele Eigenfehler, Unkonzentriertheiten und zu wenig Mut im eigenen Angriff ausschlaggebend für die beiden Niederlagen zum Saisonbeginn.

Am heutigen Samstag wollen es die Bezirksliga-Männer des TSV Nördlingen ab 14.30 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle besser machen und hoffen auf einen erfolgreichen Heimspieltag. Gegen den TSV Pfuhl sowie erneut den VfL Großkötz will die Mannschaft mit Unterstützung des heimischen Publikums die ersten Punkte der Saison einfahren. (bma)

