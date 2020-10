00:02 Uhr

Keine aktiven Fußballer mehr

Bei der Mitgliederversammlung entfällt erstmals der Bericht der einst größten Abteilung des Vereins

Von Claudia Kaufmann

Im Sportheim fand die 46. Ordentliche Mitgliederversammlung des SV Lehmingen-Dornstadt statt. Die zahlreichen Mitglieder wurden vom Vorsitzenden Manuel Obel begrüßt, der anschließend auch die Tagesordnung bekannt gab.

Es schloss sich das Gedenken an die verstorbenen Mitglieder Edith Barthel und Manuela Götz, sowie an das Gründungsmitglied Karl Amslinger und den ehemaligen Vereinsvorstand Erich Beck an. Anschließend verlas die Schriftführerin das Protokoll der letztjährigen Mitgliederversammlung.

Der Vorsitzende Manuel Obel berichtete im Detail über das zurückliegende Jahr. So zeichnete er die Entwicklung der Mitgliederzahlen des Jahres 2019 nach, bei denen sich erstmals wieder eine positive Tendenz abzeichnete. Er informierte die Mitglieder auch über Anschaffungen, Investitionen sowie Beschlüsse und gab einen Rückblick über die zahlreichen Veranstaltungen des Sportvereins im Jahr 2019.

Neben den sportlichen Wettkämpfen der Bogenschützen, die auch einen sportlichen Nachmittag mit Besuchern aus Papua Neuguinea und im Rahmen des Ferienprogramms organisierten, wurden zahlreiche Aktivitäten für das dörfliche Miteinander wie das Kesselspeckessen, Rama Dama, eine Wanderung nach Fürnheim oder die alljährliche Kirchweih durchgeführt. Außerdem wurde der Cross-Biathlon vereinsübergreifend mit dem Sport- und Schützenverein Auhausen gestaltet.

Die anstehende Satzungsänderung, die die Abänderung der Anzahl der notwendigen Mitglieder zur Beschlussfassung zum Ziel hatte, wurde einstimmig angenommen.

Kassier Johannes Schachner stellte in seinem Bericht Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsjahres 2019 gegenüber. Es folgten die Berichte der Abteilungen Gymnastikgruppe „Straffe Feder“ sowie der Schützen. Eine Vorstellung des Fußballbetriebs entfiel erstmals, da der SV Lehmingen-Dornstadt nun auch keine Sportler im Jugendbereich mehr stellt. Das Grußwort des ersten Bürgermeisters der Stadt Oettingen Thomas Heydecker schloss sich an.

In diesem Jahr standen die Neuwahlen des Vorstands an, die folgendes Ergebnis brachten: Manuel Obel, Gerhard Hertle, Stefan Greß (drei Vorstände), Johannes Schachner (Kassier), Claudia Kaufmann (Schriftführerin), Micha Walter (Abteilungsleiter Schützen), Helmut Schmidt, Friedrich Abel (Revisoren), Uwe Münderlein, Xenia Münderlein, Jürgen Präg, Julian Demel, Daniela Greß, Matthias Hertle und Michael Obel (alle Beisitzer).

Zu Ehrenmitgliedern wurden in diesem Jahr durch den Vorsitzenden Stefan Greß folgende Mitglieder ernannt: Ingrid Stark, Walter Fuchs, Thomas John, Franziska Schachner, Karl Fackler und Elfriede Stark. Besonders geehrt wurden anschließend Lore Wiedemann, die als langjährige Turngruppenleiterin der „Straffen Feder“ ausschied, und Werner Götz, der sein Amt als Vorsitzender des Vereins nach fast 16 Jahren des engagierten und tatkräftigen Einsatzes niederlegte.

Letztlich gab Stefan Greß eine Vorschau der Festlichkeiten und geplanten Aktivitäten im Jahr 2020 bzw. 2021 bekannt. Mit dem letzten Tagesordnungspunkt „Wünsche und Anträge“ schloss die diesjährige Mitgliederversammlung.

