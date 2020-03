vor 18 Min.

Keine weiße Weste mehr, aber trotzdem Meister

Wechingen kassiert zum Rundenabschluss zwei Niederlagen

Von Kathrin Mädler

Zum Abschluss der Saison in der Luftgewehr-Schwabenliga trafen die Wörnitzschützen aus Wechingen auf ihren direkten Verfolger Oberndorf. Ersatzschütze Karl-Heinz Groß konnte den Ausfall der Top-Schützin Katja Schröppel nicht kompensieren und war chancenlos. Sowohl Katharina Kuhn als auch Daniel Keilung blieben weit hinter ihren Möglichkeiten zurück und gaben die Einzelduelle an ihre Kontrahentinnen ab. Trotz anfänglicher Führung von einem Zähler gelang es Thomas Groß nicht, die Oberhand über seinen Gegner zu behalten und er ging ebenfalls als Verlierer vom Stand. Mit grandiosen 99 und 100 Ringen startete Markus Groß in sein Duell und bescherte den Wechingern zumindest einen Ehrenpunkt in diesem einseitigen Landkreisderby.

Katharina Kuhn überzeugt mit Saisonbestleistung

Den letzten Wettkampf der Runde bestritten die Wörnitzschützen gegen Amberg. Weil Markus Groß sein Pulver bereits im ersten Durchgang verschossen hatte und Thomas Groß nicht mehr an die Leistung vom Vormittag anknüpfen konnte, hatten die beiden Brüder mit zwei bzw. drei Zählern Differenz das Nachsehen. Vater Karl-Heiz Groß steigerte sich zwar bei seinem zweiten Einsatz, aber letztendlich waren auf dem Konto der Familie Groß keine Gewinnerpunkte zu verbuchen. Daniel Keiling machte es besser und übertrumpfte sein Gegenüber um sechs Ringe. Auch Katharina Kuhn gab noch einmal alles und beendete die Saison dank einer fulminanten 100er-Serie mit Bestleistung und einem Einzelpunkt.

Obwohl die bis dahin ungeschlagenen Wörnitzschützen am letzten Wettkampftag doch noch Federn lassen mussten, war ihnen der Meistertitel in der Luftgewehr-Schwabenliga Nord nicht mehr zu nehmen.

Schwabenliga im Überblick

Wechingen – Oberndorf 1:4 (1870:1912)

Markus Groß – Kristina Büchele 393:391; Thomas Groß – Florian Fritsch 385:387; Katharina Kuhn – Katrin Mair 374:383; Daniel Keiling – Jessica Langer 371:382; Karl-Heinz Groß – Fabian Fritsch 347:369

Wechingen – Amberg 2:3 (1905:1899)

Markus Groß – Anna-Lena Schropp 386:388; Thomas Groß – Carina Zacher 380:383; Katharina Kuhn – Marleen Klöck 390:375; Daniel Keiling – Johannes Schropp 381:375; Karl-Heinz Groß – Elena Zacher 368:378

Tabelle

Wechingen 24:4 52:18 26731

Oberndorf 22:6 45:25 26614

Breitenthal 18:10 37:33 26569

Binswangen 16:12 37:33 26587

Tronetshof.-Will. 14:14 38:32 26581

Amberg 10:18 31:39 26558

Offingen 4:24 21:49 26300

Asb.-Bäumenh. 4:24 19:51 23659

