vor 6 Min.

Kicken statt büffeln

Die Siegermannschaft mit (hinten von links in den blauen Trikots) Nico Birnmeyer, Justin Wastl, Klassenleiter Rufus Stimpfle, Max Bauer, Fabian Bauer sowie (vorne) Sebastian Sandulescu, Nico Bachschuster-Engelhardt und Lukas Deibler. Mit auf dem Bild Schiedsrichter Werner Thum und die Dupf-Turnierleitung.

Dupf-Schülerturnier in Oettingen

Einen unterrichtsfreien Tag bescherte die Schülerfirma Dupf schon zum 17. Mal ihren Mitschülern an der Mittelschule Oettingen. Sieben Klassenteams, eine mutige Mädchenmannschaft und das Lehrerteam kämpften im Hallenfußball um den begehrten Wanderpokal. Aus der Vorrunde qualifizierten sich die Klassen 8, 8M, 9 und die 10M für das Halbfinale. Die 10M verlor durch eine Unachtsamkeit in der Abwehr überraschend mit 0:1 gegen die 8. Klasse. Nach den torlosen acht Minuten im zweiten Halbfinale zog die 9. Klasse glücklich mit 2:1 im Elfmeterschießen ins Finale ein. Auch im Endspiel fielen in der regulären Spielzeit keine Tore. Nach einem wahren „Krimi“ konnte die 9. Klasse schließlich mit 7:6 das Elfmeterschießen erneut für sich entscheiden. Jonathan Kettler und Harry Singh aus der 10M waren mit jeweils sieben Treffern die erfolgreichsten Torschützen. Dupf-Mitarbeiter kümmerten sich um die Turnierleitung, die Musikeinspielungen und die Versorgung der Spieler und Zuschauer. (msef)

