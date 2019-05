15.05.2019

Klassenerhalt ist vorzeitig geschafft

Der SC Athletik sichert sich die letzten notwendigen Punkte

Um sich endgültig von den Abstiegsplätzen zu distanzieren, mussten die Athletik-Frauen gegen den auf dem vorletzten Tabellenplatz stehenden SV Grasheim in der Bezirksoberliga unbedingt punkten.

Ungewöhnlich früh wurde die Partie am Sonntag in Nördlingen an der Augsburger Straße angepfiffen. Nach vorsichtigem Beginn beider Teams spielten sich die SCA-lerinnen ansehnlich durchs Mittelfeld, die daraus entstandenen Möglichkeiten waren jedoch alle noch nicht zwingend. Auch Grasheim versuchte seine Sturmspitzen zu bedienen, was durch die gut stehende Heimabwehr aber verhindert werden konnte. Zehn Minuten vor der Halbzeit wurde Pauline Wünsch nach einer Kombination über mehrere Stationen im Strafraum von den Beinen geholt. Der daraus resultierende Elfmeter wurde sicher von Melanie Bengesser verwandelt.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit spielte sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab, da beide Abwehrreihen sicher standen. Nach 60 Minuten dann das 1:1, das ebenfalls aus einem Elfmeter resultierte. Doch nur zwei Minuten später rutschte der Gästetorfrau ein Fernschuss von Bengesser durch die Hände, was die erneute Athletik- Führung bedeutete. Diese Führung wurde bis zum Schluss durch eine geschlossene Mannschaftsleistung verteidigt.

Im Athletik-Lager kam man zu dem Resümee, dass es kein schöner, aber ein enorm wichtiger Sieg war. Durch diese drei Punkte ist der Klassenerhalt in der Bezirksoberliga endgültig gesichert und die SCA- Frauen können beim schweren Auswärtsspiel am nächsten Sonntag beim TSV Pfersee Augsburg befreit aufspielen. (anwa)

SC Athletik Nördlingen Gröner, Rohrer, Dürr, Radajewski, Bissinger, Eberhardt, Stähle, Wünsch, Bengesser, Fritz, Bruckmeier, Ott, Badman

