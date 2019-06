vor 5 Min.

Klassenerhalt ist wie Meistertitel

Mit dem Sieg gegen den TSV Kammlach verabschiedet sich Trainer Sener Sahin vom SV Holzkirchen. Wie er das entscheidende Relegationsspiel erlebt hat

Von Klaus Jais

Nach drei Relegationsspielen gab es für den Fußball-Bezirksligisten SV Holzkirchen am Dienstagabend doch noch ein glückliches Ende: Die Rieser gewannen gegen den Kreisliga-Vizemeister TSV Kammlach 4:0. Die Rieser Nachrichten sprachen mit Sener Sahin, dem 43-jährigen Trainer des SV Holzkirchen.

Dieser hatte sich ausführlich mit dem Gegner befasst: „Ich habe den TSV Kammlach in- und auswendig studiert. Ich wollte nichts dem Zufall überlassen und keine Überraschungen erleben. Wir haben uns voll darauf eingestellt, dass die nur mit langen Bällen auf ihren Topstürmer Reinhold Haar agieren. Ich habe meine Mannschaft darauf eingestellt, einfachen und schnellen Fußball mit flachen Pässen zu spielen.“

Zum Spiel selbst sah Sahin zunächst die größeren Spielanteile bei seiner Mannschaft, was nach 24 Minuten zum verdienten Führungstreffer durch Massimiliano Porcari führte. „So einen tollen Pass kann nur Armin Rau spielen“, meint der SVH-Trainer, der in der 44. Minute eine Schlüsselszene notierte, als Torwart Andi Schröppel eine sogenannte Unhaltbare eben doch hält. „Wer weiß was dann gewesen wäre, wenn das 1:1 passiert?“, fragt sich der SVH-Trainer, der dann in der zweiten Halbzeit eine zehnminütige Druckphase des Gegners registrierte, wobei aber die eigene Defensive gut stand.

„Das 2:0 in der 52. Minute kam dann genau zum richtigen Zeitpunkt. Tobias Rau und Porcari haben dabei gut kombiniert, wie überhaupt diese beiden in den letzten sechs Wochen richtig gute Spiele gemacht und wichtige Tore geschossen haben“, so Sahin, der schließlich die Treffer zum 0:3 und 0:4 als typische Kontertore einsortierte.

„Ich habe in den letzten zehn Jahren viele Titel geholt, darunter viermal Meister, dreimal Vizemeister, zweimal Reservemeister, Hallenkreismeister und, und, und. Aber für mich war der schwierigste und größte Moment meiner Karriere der Klassenerhalt mit dem SV Holzkirchen. Mit so vielen Verletzten und einem Minikader haben wir uns als kleiner Dorfverein gegen Top-Mannschaften in Norschwaben geschlagen. Ich habe zu meinen Spielern gesagt, ein Klassenerhalt ist für mich so viel Wert wie ein Meistertitel“, sagt der Trainer.

Er erklärt weiter: „Für mich war die größte Aufgabe, die Spieler immer wieder zu erinnern, dass wir das schaffen und dass sie nie aufgeben sollen. Aufgeben ist nämlich einfach. Wir haben in den letzten sechs Spielen nur eine Niederlage erlitten und sind verdient in der Liga geblieben.“

Für Sahin war es ebenso ein Abschied wie für Abteilungsleiter Dieter Jackwerth und Torwart Schröppel, der am Handgelenk operiert wird und wohl nie wieder zwischen den Pfosten stehen wird.

