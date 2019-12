vor 5 Min.

Kleiner Vorsprung reicht zum Sieg

Thomas Klevar setzt sich beim Königsschießen der SG Tell Nördlingen durch

Beim Königsschießen der Schützengesellschaft (SG) Tell Nördlingen konnte Thomas Klevar mit einem 24,3-Teiler am letzten Schießtag noch alle anderen Schützen ausstechen. Den Titel des Vizekönigs verteidigte Luise Enßlin mit einem 24,5-Teiler erfolgreich. Die beste Serie erreichte Karl-Heinz Barth mit 100 Ringen. Bei der Begrüßung zur Königsfeier im Vereinsheim der SG Tell Nördlingen bedankte sich der erste Schützenmeister Karl-Heinz Barth bei den scheidenden Königen der Gesellschaft. Dieses Jahr konnte Willy Enßlin bei den Gedächtnispokalen punkten. Er erzielte bei zwei Pokalen die besten Blattl (60,6 und 31,1 Teiler) den dritten Pokal erhielt Joachim Kneifl (93,5 Teiler).

Die Blattlprämie für die drei besten Blattl gewann Karl-Heinz Barth mit 65,1 Teilern. Die Wertung Blattl des Jahres sicherte sich Luise Enßlin mit einem 9,9 Teiler.

Vereinsmeisterin bei den Damen wurde Luise Enßlin mit sehr guten 391 Ringen vor ihrer Schwester Natalie mit 376 Ringen. Bei den Senioren belegte Karl-Heinz Barth mit 393 Ringen den ersten Platz vor Joachim Rehmet mit 388 Ringen.

Die Wertung im Luftgewehr der Herren entschied Joachim Kneifl mit 316 Ringen für sich, gefolgt von Thomas Klevar mit 309 Ringen. Die Pistolenwertung gewann Fritz Hopf (334) vor Roland Bönig (320).

Bei der Jahresmeisterschaft siegte Karl-Heinz Barth mit einem Durchschnitt von 313,8 Ringen vor dem mit 86 Jahren ältesten Tell-Schützen Joachim Rehmet mit 312,6 Ringen. Jahresmeister mit der Luftpistole wurde Karl-Heinz Barth mit 362,2 Ringen vor Armin Sailer (357,1) und Hermann Brunnacker (343,3).

Am Ende der Preisverteilung schloss Karl-Heinz Barth mit der Feststellung, dass für die Königswürde nicht die Anzahl der geschossenen Blattl zählt, sondern das Quäntchen Glück nötig ist, um den einen Treffer zu landen. (bkh)

