Knappe Entscheidungen und klare Siege

Die Kicker im Landkreis bereiten sich auf die kommende Saison vor

Von Klaus Jais

Momentan bereiten sich die Vereine im Landkreis auf die kommende Fußballsaison vor. Das sind die Ergebnisse der Vorbereitungsspiele:

Kreisliga-Neuling TSV Oettingen kam gegen den FC Nagelberg (A-Klassist aus dem Kreis Neumarkt/Jura) zu einem ungefährdeten 6:0-Sieg. Zur Pause stand es bereits 3:0 durch die Tore von Vincent Käser (17.), Max Holzmeier (35.) und Marc Löfflad (38.). In der zweiten Hälfte verwandelte Jan Sandmeyer einen Strafstoß zum 4:0. Nur sechs Minuten später traf Max Holzmeier zum 5:0 und den Endstand besorgte Benjamin Taglieber in der 82. Minute, als er das halbe Dutzend vollmachte.

Der TSV Mönchsdeggingen unterlag dem FSV Marktoffingen 2:3. Marco Häfele traf zum 0:1, mit dem Halbzeitpfiff gelang Philipp Beck der Ausgleich. Ein Doppelschlag von Martin Neuner (65.) und Daniel Gabler (68.) brachte die Gäste auf die Siegerstraße. Die Südrieser konnten nur noch durch Christian Turzer verkürzen (78.).

Der TSV Wemding gewann gegen den FC Maihingen 3:1. Bereits nach vier Minuten brachte Rückkehrer Manuel Fensterer per Strafstoß die Wallfahrtstädter in Führung. Mit einem Doppelschlag erhöhten die Gastgeber auf 3:0. Vehbi Gucati und Maximilian Müller waren in der 60. und 62. Minute die Torschützen. Dominik Göck gelang in der 67. Minute eine Resultatsverbesserung.

Im Spiel SpVgg Deiningen gegen den SC Athletik Nördlingen stand das Endergebnis von 3:2 für den Kreisklassisten zur Pause fest. Der A-Klassen-Neuling führte nach acht Minuten durch zwei Tore von Giuseppe Porcari bereits 2:0. Tobias Kempter mit zwei Treffen und Peter Gerstmeier mit einem verwandelten Strafstoß sorgten für die 3:2-Führung der Heimelf. Pascal Jackwerth traf in der Schlussphase noch den Pfosten des Gästetores.

Die SpVgg Ederheim und der FSV Reimlingen trennten sich 1:1. Die von Dominik Kohnle vorgelegte Gästeführung (27.) wurde vier Minuten später von Patrick Schabert egalisiert.

Der FSV Utzwingen gewann gegen den SC Wallerstein mit 2:1. Kevin Preuschoff (12.) und Rene Schneider (36.) sorgten für die 2:0-Führung des FSV, Tobias Schormüller gelang durch einen Strafstoß der 2:1-Endstand (37.).

Der SV Wechingen gewann durch ein Tor von Axel Dürrwanger (24.) beim TSV Ebermergen mit 1:0.

Der SV Schwörsheim-Munningen behielt gegen den TSV Bissingen mit 2:1 die Oberhand. Micha Schmidt markierte für die Rieser das frühe 1:0 (8.), Felix Reiter glich für die Kesseltaler aus (24.). Der Siegtreffer glückte dem eingewechselten Sebastian Ziegler in der 82. Minute.

