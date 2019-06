00:03 Uhr

Knappe Niederlage und Turniersieg

Lars Uhlmann (am Ball) erzielte beim Blitzturnier in Aufkirchen im Finale gegen die SpVgg Ansbach das einzige Tor.

In drei weiteren Vorbereitungsspielen des TSV Nördlingen kommen auch die Nachwuchsakteure ausgiebig zum Einsatz. Zwei 1:0-Siege beim Blitzturnier in Aufkirchen

Von Klaus Jais

Der TSV Nördlingen unterlag in seinem zweiten Vorbereitungsspiel dem Landesligisten FV Illertissen II mit 1:2 (0:0). Für den verhinderten Cheftrainer Andreas Schröter betreuten Daniel Kerscher und Thomas Ranftl die Mannschaft.

Die Gäste begannen druckvoll und forderten die TSV-Defensive heraus. Einen zu kurz geratenen Rückpass von Leon Dammer zu Torwart Andre Behrens nahm FVI-Stürmer Dominik Trautmann auf, umkurvte Behrens, aber Nico Schmidt konnte auf der Linie klären. Den folgenden Eckstoß köpfte der Gästestürmer freistehend über das Tor. Danach übernahmen die Rieser das Geschehen. Daniel Holzmann wurde nach schönem Solo im letzten Moment geblockt. In der 25. Minute wurde Jonas Halbmeyer mit Kniebeschwerden ausgewechselt. Für ihn kam Stefan Klaß ins Spiel. Nach Eckball von Nicolai Geiß köpfte Schmidt knapp drüber und Michael Meir scheiterte per Hacke, wieder nach Holzmann-Vorarbeit über außen, knapp am langen Pfosten.

In der Halbzeit kamen Julian Wüstner für Meir und zehn Minuten nach der Halbzeit Mario Taglieber für Geiß und Max Knöpfle für Holzmann in die Partie. Das 1:0 erzielte Julian Bosch aus 16 Metern unter die Latte, Knöpfle hatte vorbereitet (58.). Fünf Minuten später bereitete Bosch herrlich für Knöpfle vor, der alleinstehend vor dem Gästetormann knapp drüber zielte. Eine Viertelstunde vor Schluss rutschte Behrens beim Herauslaufen außerhalb des Strafraums aus und ging per Reflex mit der Hand zum Ball. Dafür sah er von Schiedsrichter Manfred Keil (TSV Wassertrüdingen) die rote Karte. Daniel Martin wurde für Julian Bosch eingewechselt. Der fällige Freistoß wurde unhaltbar zum 1:1 in den Winkel verwandelt. Fünf Minuten vor Schluss ein Fehler im Spielaufbau des TSV. Trautmann ließ alleinstehend vor Martin dem Heimkeeper keine Chance und traf zum 1:2-Endstand.

TSV Nördlingen Behrens; Dammer, Schmidt, Mayer (ab 46. Wüstner), Holzmann (ab 57. Knöpfle), Halbmeyer (ab 24. Klaß), Meyer, Michel, Meir, Geiß (ab 57. Mario Taglieber), Bosch (ab 73. Martin).

Tags darauf gewannen die Nördlinger ein Blitzturnier beim SC Aufkirchen durch zwei 1:0-Siege gegen den Gastgeber Aufkirchen und den Nord-Bayernligisten SpVgg Ansbach. Die Spielzeit betrug jeweils 45 Minuten. Der durch den ersten Platz erzielte Geldpreis wurde von der Nördlinger Mannschaft zur Hälfte an die Jugendfußballabteilung des Ausrichters SC Aufkirchen gespendet.

Vor dem ersten Spiel musste noch Julian Bosch aufgrund einer Knöchelverletzung nach einem Schlag vom Illertissen-Spiel verletzungsbedingt passen; für ihn wurde Jonathan Grimm neben Jakob Mayer im zentralen Mittelfeld aufgestellt. Im ersten Spiel gegen den SC Aufkirchen fiel das einzige Tor bereits nach fünf Minuten durch einen von Lokalmatador Daniel Holzmann verwandelten Foulelfmeter, wobei er auch selbst gefoult worden war. Danach hatten die Rieser bei insgesamt drei Pfosten- beziehungsweise Lattentreffern von Holzmann, Julian Wüstner und Michael Meir Pech.

Das anschließende Spiel zwischen der SpVgg Ansbach und dem FV Dittenheim gewann die SpVgg 2:0. Dadurch standen sich im Spiel um den dritten Platz der SC Aufkirchen und der FV Dittenheim gegenüber, das der SCA 2:0 gewann.

Uhlmann-Treffer bereits nach vier Spielminuten

Im Finale der beiden Bayernligisten war die SpVgg Ansbach mit dem gesamten Kader im Einsatz und setzte gegenüber der „jungen“ Truppe aus dem Halbfinale gegen Dittenheim insgesamt acht frische „etablierte“ Bayernligaspieler gegen Nördlingen ein. Das einzige Tor fiel bereits nach vier Minuten durch Lars Uhlmann, der eine scharfe Freistoßflanke von Holzmann im Fünfmeterraum nur noch über die Linie drücken musste. Insgesamt war es ein sehr intensives Spiel mit druckvollen Ansbachern, die aber auf eine gut strukturierte Abwehr um Jakob Mayer und Nico Schmidt trafen. Zudem konnten die TSV-Jugendspieler im Zentrum mit Luka Pesut und Grimm die Mitte geballt gut schließen, sodass es nur zwei brenzlige Situationen zu verzeichnen gab, die ein sicherer Torwart Fabian Dorschky problemlos entschärfte.

In der Offensive verpasste der überragende Holzmann ein ums andere Mal die Vorentscheidung. Unter anderem scheiterte er mit einem Foulelfmeter am Torwart. Wieder war er selbst im Strafraum nur durch ein Foul zu bremsen gewesen. Des Weiteren visierte er mit einem Kracher den Torwinkel an. Mario Taglieber und Michi Meir hatten auch die eine oder andere Chance zum 2:0.

