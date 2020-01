vor 38 Min.

Königsschießen mit neuer Konzeption

Wettbewerbe erstmals zwei Monate lang ausgetragen. Königsfeier ein echtes Fest

Völlig neu gestaltet war dieses Jahr das Königsschießen der Edelweißschützen Diemantstein-Warnhofen. Bislang war nur an zwei Tagen die Teilnahme möglich, jetzt ging es über einen Zeitraum von zwei Monaten, in dem alle Bürger eingeladen waren. Für die Feier im Schützenheim wurde der große Veranstaltungsraum vorbereitet und die Gäste wurden mit einem Buffet verköstigt.

Sportleiterin Luftgewehr Sabrina Rauh und 1. Schützenmeister Stefan Mährle proklamierten erstmals bei den Auflageschützen einen Schützenkönig. Diesen Titel sicherte sich Erich Schmidbaur mit einem 5,8 Teiler, Wurstkönig wurde Willi Braun. In der Schützenklasse hatte Stefan Mährle mit einem 7,5 Teiler den besten Schuss, den zweiten Platz belegte Christian Gerstmeier. Bei der Feier wurden auch die Vereinsmeister geehrt: In der Schützenklasse ging der erste Platz an Sabrina Rauh mit 99 Ringen, gefolgt von Christian Gerstmeier. Bei den Auflageschützen setzte sich Erich Schmidbaur mit 106,1 Ringen vor Franz Rauh durch. Die Bogenschützen ehrten ebenfalls ihre Vereinsmeister. Den Meistertitel holte sich der 2. Schützenmeister und Vereinstrainer Heinz Volk, Silber ging an Alexandra Emer, Bronze an Stefanie Emer.

Im Rahmen der Feier gab 1. Schützenmeister Stefan Mährle einen Vereinsrückblick. Karl Heider erzählte eine lustige, schneereiche Wintergeschichte und übernahm die musikalische Umrahmung. Die Kesseltaler Landfrauen präsentierten mit ihrem Theaterstück Einblicke in eine Gemeinderatssitzung. Regisseur Leo Veh zeigte abermals sein Talent. Zu später Stunde konnte noch zu Partymusik gefeiert werden. (pm)

Die Ergebnisse der einzelnen Wettbewerbe

Schützenkönig Freihandschützen: 1. Stefan Mährle 7,5 Teiler; 2. Christian Gerstmeier 14,3; 3. Sabrina Rauh 30,4.

Schützenkönig Auflageschützen: 1. Erich Schmidbauer 5,8 Teiler; 2. Willi Braun 21,6; 3. Traudl Ott 29,1.

Vereinsmeister Schützenklasse Freihand: 1. Sabrina Rauh 99 Ringe; 2. Christian Gerstmeier 98; 3. Stefan Mährle 96.

Vereinsmeister Auflageschützen: 1. Erich Schmidbaur 106,1 Ringe; 2. Franz Rauh 102,9; 3. Petra Rauh 101,8.

Vereinsmeister Bogenschützen: 1. Heinz Volk 387 Punkte; 2. Alexandra Emer 351; 3. Stefanie Emer 345.

