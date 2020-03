vor 60 Min.

Kontinuität am Goldberg

Gotthard Volk und Kurt Götz weiter an der Spitze des SKV Goldburghausen

Der Schützen- und Kegelverein (SKV) Goldberg Goldburghausen wird auch in den kommenden vier Jahren von Schützenmeister Gotthard Volk und seinem Stellvertreter Kurt Götz geführt. Die beiden wurden bei der Mitgliederversammlung in ihren Vorstandsämtern ebenso einstimmig bestätigt wie Schatzmeisterin Hildegard Holzner, Schriftführer Markus Nuding sowie die beiden Sportleiter Roswitha Götz (Schießen) und Jürgen Förstner (Kegeln). Mit Thorsten Steinmeyer gibt es ein neues Gesicht im Vereinsausschuss.

Neben den Neuwahlen standen Ehrungen von langjährigen Mitgliedern im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung im Goldburghausener Schützenheim. Für 50 Jahre Zugehörigkeit zum Bayerischen Sportschützenbund wurden Gerhard Mährle, Ernst Schied und Otto Sorg geehrt. Für 40 Jahre BSSB-Mitgliedschaft gingen die entsprechenden Auszeichnungen an Thomas Fuchs und Berthold Sigle, die beide jedoch nicht anwesend waren. Eine Ehrung für 25 Jahre im BSSB erhielt Roswitha Götz. Erich Hagner und Christian Pawlowski zeichnete der Verein für 30-jährige Mitgliedschaft aus.

Schützenmeister Volk blickte in seinem Jahresbericht auf ein ruhiges Jahr 2019 zurück und hob hervor, dass der Verein inzwischen schuldenfrei sei. Gleichzeitig kündigte er an, in absehbarer Zeit innerhalb der Vereinsführung über die Anschaffung von neuen elektronischen Schießständen nachdenken zu wollen. Die bisherige Anlage funktioniere zwar noch gut, entspreche jedoch nicht mehr den aktuellen Standards im Schützenwesen.

Gute Erfolge verzeichneten nach den Worten von Jürgen Förstner die Kegler. Unter anderem habe der SKV beim Kreisklassenpokal den ersten Platz erreicht. Eine gute Saison spiele derzeit die erste Mannschaft in der Kreisklasse West. Über die einzelnen Platzierungen der Schützen bei den unterschiedlichsten Wettbewerben berichtete Sportleiterin Götz.

Riesbürgs Bürgermeister Willibald Freihart und Ortsvorsteherin Margret Förstner wiesen auf die gute Jugendarbeit vor allem in der Kegelabteilung des SKV hin und würdigten das damit verbundene ehrenamtliche Engagement. Freihart sagte, der Verein vertrete die Gemeinde sehr gut nach außen und habe sich durch seine sportlichen Erfolge in Bayerisch-Schwaben einen Namen gemacht.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus appellierte der Bügermeister an die Mitglieder, sich bei seriösen Quellen zu informieren. Der Ostalbkreis sei im Falle einer weiteren Ausbreitung der Krankheit gut gerüstet. (bs)

