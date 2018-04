Konzentriert und mannschaftlich geschlossen

vor 33 Min.

Nico Schmidt (links), der jüngste Akteur in der Nördlinger Defensive, löste auch in Ichenhausen seine Abwehraufgaben überzeugend. Rechts Daniel Dewein vom SC Ichenhausen.

Den überragenden Erfolg des Nördlinger Teams reduziert Trainer Andreas Schröter auf ein paar einfache Qualitätsmerkmale. Die sollen auch heute gegen Olching zum Erfolg führen.

Von Klaus Jais

Landesliga-Tabellenführer TSV Nördlingen empfängt heute (15.30 Uhr, Gerd-Müller-Stadion) den Tabellenneunten SC Olching. Die Gäste haben derzeit acht Punkte Abstand auf die Abstiegsrelegation und sind somit noch nicht gänzlich sorgenfrei.

Die Oberbayern gehören zu den Mannschaften, die auswärts deutlich erfolgreicher sind als vor heimischem Publikum: Den nur 14 Heimpunkten stehen 20 Auswärtszähler gegenüber. Das macht sie zur drittbesten Auswärtsmannschaft der Liga nach dem TSV Nördlingen (26 Auswärtspunkte) und dem FV Illertissen II (21).

Das Hinspiel gewann der TSV Nördlingen 2:1. Seitdem hat der SC Olching nur noch einmal verloren (in Ichenhausen). Neun Spiele in Folge haben die Schützlinge von Trainer Dario Casola nicht mehr verloren (fünf Siege, vier Remis). Dass der nächste Gang zum Spitzenreiter Nördlingen führt, schreckt Casola nicht. „Neun Spiele ohne Niederlage zeigen, dass wir Qualität haben.“ In der internen Trefferliste führt der in der Vorrunde lange verletzte Bernhard Dehmel mit acht Toren vor Martin Held (7) und Marco Ecker (5). Es ist das vierte Aufeinandertreffen in der Landesliga Südwest. Die Bilanz dabei: ein TSV-Sieg, zwei Unentschieden.

Nördlingens Trainer Andreas Schröter blickt auf das Mittwochsspiel zurück: „Zwar haben es uns die Ichenhausener Abwehrspieler bei zwei Toren durchaus leicht gemacht, doch die vorausgehende gezielte Arbeit gegen den Ball mit enormer Druckentwicklung auf den Gegner war nicht minder ausschlaggebend. Im Team steckt aktuell große Qualität, den richtigen Moment noch konzentrierter und mannschaftlich geschlossener auszunutzen.“ Die aufgrund der Muskelverletzung von Felix Käser mit Andi Kaiser und Jakob Mayer neu formierte Abwehrkette sei in Ichenhausen mit zunehmender Spielzeit immer stabiler geworden, so Schröter weiter. Seit Wochen verdiene sich hier insbesondere Youngster Nico Schmidt vom Jahrgang 1999 ein Sonderlob.

Den Riesern, die nun schon seit dem elften Spieltag die Landesliga-Tabelle anführen, ist trotz der vielen ausgefallenen Spiele der Start ins neue Jahr mit drei Siegen in Folge richtig gut gelungen. Und genau hier gilt es weiterzumachen. „Die Aufgabe heute gegen den SC Olching wird wieder richtig interessant. Ich erwarte gegenüber dem Hinspiel eine personell durchaus veränderte Gästetruppe“, meint TSV-Coach Schröter, der weiterhin auf Nico Oefele (Knochenabsplitterung an der Hand) und Felix Käser (Zerrung im Oberschenkel) verzichten muss.

