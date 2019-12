vor 22 Min.

Kräftemessen der Schützen

Beim Masters-Cup in Wassertrüdingen treten Schützen aus sech Schützengauen an.

Der Masters-Cup mit Schützen aus der Region startet am Sonntag in Wassertrüdingen

Von Peter Tippl

Mit Bundesligaschützen, Bayerischen und Deutschen Meistern ist das Starterfeld beim 18. Masters-Cup der Schützen gespickt. Aus sechs Schützengauen der Region kommen Sportler am Sonntag, 29. Dezember, in die Hesselberghalle nach Wassertrüdingen. Dazu treten Schützen aus dem Riesgau Nördlingen, dem Raum Schwabach-Roth-Hilpoltstein, dem Hohenlohe-Kreis und dem Riesgau Nördlingen an.

Die Vorjahres-Gesamtsiegerin Hanna Bühlmeyer aus Frankenhofen, Lisa Schmidt und Johannes Früh (beide aus Ammelbruch), Laura Seybold aus Mitteleschenbach, Andrea Beer (Gerolfingen) werden für den Schützengau Hesselberg an die Schießstände gehen, bei den Ansbacher Schützen Anja Herbst aus Windsbach, Tamara Hüttner (Vorderbreitenthann) oder Justus Ott aus Lehrberg, der bereits zweite Bundesliga für den SV Petersaurach schießt. Initiiert wurde dieses Vergleichsschießen der Schützen aus den Gauen zwischen Main und Donau vom ehemaligen Gauschützenmeister Walter Beck aus Bechhofen. Dieser Masters-Cup sollte ein sportlich-fairer Wettkampf der besten Schützen zur Werbung für den Schützensport werden. Daraus entwickelte sich eine hochkarätige Sportveranstaltung und Zuschauermagnet. Als zentral gelegener Austragungsort hat sich die Hesselberghalle bewährt, in der die zwölf elektronischen Schießstände großzügig aufgebaut werden können und die Zuschauer auf der Tribüne über direkte Schussanzeige hautnah das Ergebnis sehen. Seit sechs Jahren holt sich der gastgebende Schützengau Hesselberg regelmäßig den Wanderpokal, beim letzten Masters-Cup nur um 17 Ringe Vorsprung vor dem Schützengau Ansbach und den Weißenburger Schützen.

Einlass in die Halle ist ab 9 Uhr, Start der Vor- und Wettkämpfe ist ab 10 Uhr im 75-minütigem Rhythmus bis zur Pokalverleihung um 20 Uhr an den Gesamtsieger. Beginnen werden die Luftpistolenschützen, ab 11.15 Uhr die Schülerklasse, ab 12.30 Uhr die Seniorenklasse, ab 13.45 Uhr die Jugend, ab 15.30 Uhr steht die Schützenklasse am Stand, ab 16.45 Uhr die Damen und um 18 Uhr die Juniorenklasse.

Das Finale der besten zwölf Schützen wurde für 19.15 Uhr angesetzt. Der Eintritt kostet fünf Euro, Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt. Parallel werden sich auch die Bogenschützen mit Wettkämpfen präsentieren.

