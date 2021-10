Alerheim gewinnt das Spitzenspiel

3:0-Erfolg des Tabellenführers gegen Laub. Auch die Verfolger landen Siege

. – Die Negativserie der Gastgeber setzte sich auch im Heimspiel gegen Schwörsheim fort. Der Gast ging durch Andreas Schwarzländer mit 1:0 in Führung (18.) und konnte danach das Spiel aus einer sicheren Ordnung heraus offen gestalten. Nach dem Wechsel war Ederheim optisch überlegen, konnte jedoch aus zahlreichen Chancen keinen Profit schlagen. Ein verunglückter Rückpass führte zum 0:2, bei dem Sebastian Ziegler Tormann Blank mit einem Heber überwand (88.). Das 1:2-Anschlusstor durch Michael Brenner kam zu spät (90.+3).

Tore 0:1 Andreas Schwarzländer (18.), 0:2 Sebastian Ziegler (88.), 1:2 Michael Brenner (90.+3). Zuschauer 130.

. – In der guten ersten Halbzeit brachte Stefan Giesemann die Heimelf nach Rauwolf-Querpass mit 1:0 in Front (21.). Doch postwendend köpfte Julian Hönle zum 1:1 ein (23.). Maier verpasste das 2:1 (26.), das dann Tobias Giesemann nach schönem Maier-Zuspiel erzielte (30.). Wieder folgte der schnelle Ausgleich durch Kevin Reicherzer, der zum 2:2 ins lange Eck traf (32.). Gästetormann Weiß hatte bei Rauwolfs Flanke viel Mühe (50.), gegenüber lenkte Meyer einen Distanzschuss gerade noch um den Pfosten (75.). Die Überlegenheit der Gäste in der zweiten Halbzeit brachte diesen den Sieg. Stefan Rebelein traf per Foulelfmeter zum 2:3 (77.) und Julian Hönle erhöhte nach Abwehrfehler zum 2:4-Endstand (90.).

Tore 1:0 Stefan Giesemann (21.), 1:1 Julian Hönle (23.), 2:1 Tobias Giesemann (30.), 2:2 Kevin Reicherzer (32.), 2:3 Stefan Rebelein (77., Foulelfmeter), 2:4 Julian Hönle (90.). Zuschauer 60.

. – Nach schleppendem Beginn nahm die Partie mit zunehmender Spieldauer an Fahrt auf, doch trotz guter Chancen auf beiden Seiten ging es torlos in die Kabinen. Die zweite Hälfte bot den Zuschauern ein unterhaltsames Match, in dem Tobias Stelzle bald das 1:0 gelang (51.). Die Heimelf hatte die Partie nun im Griff und Sebastian Hertle erhöhte nach Stelzle-Vorarbeit auf 2:0 (60.). Nach dem 3:0 von Tobias Stelzle war das Spiel entschieden (64.). Der Tabellenführer ließ Ball und Gegner laufen, spielte die Partie souverän zu Ende und festigte damit seinen Spitzenplatz.

Tore 1:0 Tobias Stelzle (51.), 2:0 Sebastian Hertle (60.), 3:0 Tobias Stelzle (64.). Zuschauer 300.

. – Die Gäste starteten aktiver und setzten den TSV unter Druck. Danach verlief die Partie ausgeglichen, Chancen gab es auf beiden Seiten. Monheim konnte zwar einen Lattenkopfball und eine Eins-gegen-eins-Situation verbuchen, doch ging es torlos in die Pause. Gleich nach Wiederanpfiff brachte ein schöner Schlenzer von Jannis Roßkopf von der Strafraumkante das 1:0 (47.). Die Heimelf spielte weiter nach vorne, agierte jedoch im Abschluss zu ungenau. So gelang Tim Betzler nach einem Konter noch der späte Ausgleich zum 1:1 (86.).

Tore 1:0 Jannis Roßkopf (47.), 1:1 Tim Betzler (86.). Zuschauer 50.

. – In einem engen Spiel mit vielen Torszenen gewann der Aufsteiger verdient. Nach einem frühen Pfostentreffer der Gäste (1.) erzielte Marco Prestle nach einer Traumkombination über Heckel und Fritz das 1:0 (6.). Nach weiteren guten, aber ungenutzten Heimchancen führte ein Eigentor zum 1:1 (33.). Mit zwei weiteren Toren, jeweils nach Fritz-Vorarbeit, brachte Marco Prestle die Gastgeber auf die Siegerstraße (44./56.). Weitere Hochkaräter für die FSG blieben ungenutzt und so sorgte ein weiteres Eigentor zum 3:2 nochmals für Spannung (69.). Am Ende hatte die Heimelf das nötige Glück, als ein TSV-Freistoß ans Lattenkreuz klatschte.

Tore 1:0 Marco Prestle (6.), 1:1 Eigentor (33.), 2:1 und 3:1 Marco Prestle (44./56.), 3:2 Eigentor (69.). Zuschauer 100.

. – Nach zerfahrenem und fehlerhaften Beginn setzte sich Manuel Kleemann gut durch und vollendete souverän zum 0:1 (20.). Doch Nikolai Kastner gab mit dem 1:1 die schnelle Antwort (22.). Danach spielte sich das Geschehen weitgehend im Mittelfeld ab. Beim kuriosen 2:1 durch Jonas Hüttenhofer sprang dessen 40–Meter-Freistoß an allen Akteuren vorbei ins Netz (33.). Je eine Großchance auf beiden Seiten blieb ungenutzt und nach dem Seitenwechsel gab es kaum noch gefährliche Torszenen. Für die Entscheidung sorgte Daniel Straub, der einen Konter zum 3:1-Endstand abschloss (86.).

Tore 0:1 Manuel Kleemann (20.), 1:1 Nikolai Kastner (22.), 2:1 Jonas Hüttenhofer (33.), 3:1 Daniel Straub (86.). Zuschauer 70.

Doppelschlag bedeutet die Entscheidung

. – Die erste Spielhälfte bot nur wenige Torgelegenheiten. Oliver Wagner nutzte die Chance zum 1:0 (12.), gegenüber kratzte Leinfelder einen Schuss der Gäste von der Linie (35.). Nach dem Wechsel agierten beide Teams mit mehr Schwung, wobei die Gastgeber mehr Druck ausübten. Mit einem Doppelschlag zum 3:0 sorgten Maximilian Mutschler (66.) und Maximilian Döbler (68.) für die Vorentscheidung.

Zwar gelang Pascal Heinze per Handelfmeter noch das 3:1 (75.), doch spielten die Gastgeber die Partie noch sicher zu Ende.

Tore 1:0 Oliver Wagner (12.), 2:0 Maximilian Mutschler (66.), 3:0 Maximilian Döbler (68.), 3:1 Pascal Heinze (75., Handelfmeter). Zuschauer 180.