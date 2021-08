Alerheim und Laub führen die Kreisklasse an

Beide Teams siegen in torreichen Spielen und bewahren ihre „weiße Weste“

Niederhofen-Hausen – FSG Mündling-Sulzdorf 1:2 (1:2). – Eine unglückliche Heimniederlage in einem einseitigen Spiel in Richtung der Gäste. Diese dominierten nur zu Beginn und gingen durch einen Foulelfmeter von Stefan Fischer mit 0:1 in Führung (10.). Wenig später schloss Marco Prestle eine schöne Kombination zum 0:2 ab (17.). Danach übernahmen die Hausherren das Kommando und Vitus Wolf gelang aus kurzer Distanz das 1:2 (24.). Im weiteren Spielverlauf kam die Heimelf zu zahlreichen Möglichkeiten, darunter einige Hundertprozentige, die das Gästetor knapp verfehlten. Der Gast konzentrierte sich nur noch auf die Defensive und kam zu keinen weiteren Chancen, brachte den knappen Sieg mit viel Glück über die Zeit.

Tore 0:1 Stefan Fischer (10., Foulelfmeter), 0:2 Marco Prestle (17.), 1:2 Vitus Wolf (24.). Zuschauer 75.

(5:0). – Bereits mit dem ersten Angriff gelang Sebastian Hertle mit trockenem Schuss das 1:0 (3.) und Luca Greiner erhöhte mit einer sehenswerten Direktabnahme auf 2:0 (11.). Paul Wiedemann schnürte einen Doppelpack zum 4:0, als er aus der Kurzdistanz traf und danach einen schönen Konter erfolgreich abschloss (23./30.). Maier und Ziegler scheiterten an Heimtormann Hertle, ehe Luca Greiner zum 5:0-Halbzeitstand einköpfte (40). Nach dem Wechsel konnten die Gäste auf 5:2 verkürzen, als Daniel Eber einen Strafstoß verwandelte (49.) und Sebastian Ziegler sich schön durchsetzte und souverän abschloss (55.). Alerheim hatte Glück, als der Ball gefährlich an der eigenen Torlinie entlang trudelte (63.). Doch nach einem von Tobias Stelzle verwandelten Foulelfmeter zum 6:2 war die Partie entschieden (75). Den Schlusspunkt zum 6:3 setzte Andreas Schwarzländer mit einem verwandelten Handelfmeter (86.).

Tore 1:0 Sebastian Hertle (3.), 2:0 Luca Greiner (11.), 3:0 und 4:0 Paul Wiedemann (23./30.), 5:0 Luca Greiner (40.), 5:1 Daniel Eber (49., Strafstoß), 5:2 Sebastian Ziegler (55.), 6:2 Tobias Stelzle (75., Foulelfmeter), 6:3 Andreas Schwarzländer (86., Handelfmeter). Zuschauer 100.

(3:2). – In den letzten Spielminuten verschenkte die Heimelf den sicher geglaubten Sieg. Nico Renner köpfte zum frühen 1:0 ein (6.), doch bereits im Gegenzug gelang Julian Seefried das 1:1 (8.). Danach visierten Laubs Maurer (13.) und Heimakteur Ulrich (21.) das Torgestänge an. Die Gastgeber nahmen nun das Zepter in die Hand und gingen durch Pascal Heinzes trockenen Schuss (29.) und Christoph Ulrichs segenswerten Treffer (31.) mit 3:1 in Front, ehe der auffällige Matthias Maurer auf 3:2 verkürzte (35.). Nach dem Wechsel verflachte die Partie und schien nach Christoph Ulrichs fulminantem Schuss aus spitzem Winkel zum 4:2 gelaufen (67.).

In der turbulenten Schlussphase sorgte Julian Seefried für das 4:3 (87.). Am Ende war es der Lauber Spielertrainer Peter Gerstmeier, der die Partie auf den Kopf stellte: Per Flachschuss aus der Distanz glich er aus und eine Baumann-Flanke köpfte er zum umjubelten 4:5-Siegtreffer ein (89./90.+3).

Tore 1:0 Nico Renner (6.), 1:1 Julian Seefried (8.), 2:1 Pascal Heinze (29.), 3:1 Christoph Ulrich (31.), 3:2 Matthias Maurer (35.), 4:2 Christoph Ulrich (67.), 4:3 Julian Seefried (87.), 4:4 und 4:5 Peter Gerstmeier (89./90.+3). Zuschauer 100.

(1:0). – Die Heimelf legte einen flotten Start hin und Jonas Roßkopf nutzte Haucks Vorlage zum schnellen 1:0 (7.). Beide Teams agierten in der Folge ballsicher, wobei sich die Gastgeber mehr Vorteile erspielten. Einen Sebald-Freistoß entschärfte Gästetormann Röttinger (26.). Nach dem Wechsel mehr Schwung und Druck auf Flotzheimer Seite. Der Gast wollte den Ausgleich, doch die Heimabwehr ließ nur eine Chance bei Robert Rauwolfs Kopfball zu (65.). Auch eine Überzahl der Gäste in den letzten Minuten brachte nichts Zählbares mehr, sodass es beim verdienten Heimsieg blieb.

Tor 1:0 Jonas Roßkopf (7.). Zuschauer 60.

(0:0). – In der kampfbetonten, aber fairen Begegnung verlief die erste Hälfte ausgeglichen. Torszenen blieben Mangelware, nur ein Kopfball von Tim Betzler an die Latte des Gästetores war zu verzeichnen (45.). Gleich nach dem Wechsel das 1:0 durch Daniel Deininger, der einen Freistoß direkt verwandelte (50.). Deiningen hätte durch Slapa,Jackwerth, Deininger und Röttinger erhöhen können, gegenüber musste Tormann Hahn bei einem Gebele-Freistoß retten (60.). Gegen Spielende setzte Ederheim die Heimabwehr massiv unter Druck, doch mit Glück und Geschick brachten die Gastgeber den knappen Sieg über die Zeit.

Tor 1:0 Daniel Deininger (50.). Zuschauer 100.

(1:0).

Tore 1:0 Eigentor (25.), 1:1 und 1:2 Simon Lux (65./69.), 2:2 Robert Hofmann (85.). Zuschauer 50.