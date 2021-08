Alerheim und Laub setzen Siegeszug fort

Beide Teams bleiben auch nach dem dritten Spieltag ohne Punktverlust

(2:0). – Die ausgeglichene Partie endete mit einem knappen Heimsieg, weil Ederheim vor dem Tor effektiver agierte. Zunächst gab es Heimchancen für Moehnle (1.) und Pompe (10.), gegenüber war Reicherzers Freistoß gefährlich (7.). Dann zog Lars Moehnle im Mittelfeld an und traf aus 20 Metern zum 1:0 (20.). Gästespieler Julian Hönle schoss freistehend drüber (29.), ehe Andre Gebele einen Abpraller zum 2:0 abstaubte (35.). Gleich nach dem Wechsel verkürzte Robert Hofmann aus 17 Metern auf 1:2 (47.) und Markus Hönle verpasste den Ausgleich nur knapp (61.). Nach Gebele-Vorarbeit besorgte Michael Brenner eiskalt das vorentscheidenden 3:1 (72.), der 3:2-Anschlusstreffer durch Markus Hönles Kopfball kam zu spät (88.).

Tore 1:0 Lars Moehnle (20.), 2:0 Andre Gebele (35.), 2:1 Robert Hofmann (47.), 3:1 Michael Brenner (72.), 3:2 Markus Hönle (88.) Zuschauer 100

. – Die Gastgeber setzten ihre Siegesserie fort. Trotz Lauber Überlegenheit gab es die erste Gästechance für Meyer (11.) und das 0:1 durch Philipp Beck (12.). Matthias Maurer ließ dem Gästetormann beim 1:1 keine Chance (27.) und Gerstmeier zielte knapp am TSV-Tor vorbei (30.). Nach Wiederanpfiff erspielten sich die Gäste Feldvorteile, doch Heimkeeper Lechner entschärfte eine brenzlige Szene (52.). Erneut Maurer gelang das 2:1 (60.), danach dominierte Laub die Partie. Ein toller Fernschuss von Jannik Trollmann fand den Weg ins Gästetor nicht (67.), ehe Philip Baumann zum 3:1 traf (70.). Die Gäste konnten den Heimsieg nicht mehr in Gefahr bringen.

Tore 0:1 Philipp Beck (12.), 1:1 und 2:1 Matthias Maurer (27./60.), 3:1 Philip Baumann (79.) Zuschauer 110

. – Ein ungefährdeter Sieg für die Platzherren, wobei nach ausgeglichenem Beginn Maier an Gästetormann Wurm scheiterte. Gegenüber parierte Keeper Schwertfeger einen gefährlichen Gästefreistoß. Nach dem Wechsel entschied die SG innerhalb von nur sieben Minuten die Partie: Nach Doppelpass mit Eidner markierte Andreas Maier das 1:0 (51.), Nikolai Kastner versenkte einen 25-Meter-Freistoß zum 2:0 (53.) und ein unglückliches Eigentor brachte das 3:0 (58.). Danach verlief die Partie ausgeglichen, bis Pascal Heinze noch der Ehrentreffer gelang (90.).

Tore 1:0 Andreas Maier (51.), 2:0 Nikolai Kastner (53.), 3:0 Eigentor (58.), 3:1 Pascal Heinze (90.) Zuschauer 100

. – Trotz Problemen mit dem nassen Boden ein herausragendes Match von beiden Seiten, in dem Marco Grimmeißen zwei Fehler der Heimelf zur frühen 0:2-Führung nutzte (7./13.). Stefan Fischer traf per Freistoß zum 1:2 (39.), doch Benjamin Traber verwandelte einen Strafstoß zum 1:3 (44.). Die Heimelf startete besser in die zweite Hälfte, vergab jedoch gleich drei hochkarätige Chancen. Eine Unaufmerksamkeit führte zum 1:4 durch Christian Westphal (82.). In der Schlussphase versuchte die FSG alles und kam durch Marco Prestle (88.) und Stefan Fischer (90.) noch zum 3:4. Nach der starken zweiten Hälfte wäre ein Remis gerecht gewesen.

Tore 0:1 und 0:2 Marco Grimmeißen (7./13.), 1:2 Stefan Fischer (39.), 1:3 Benjamin Traber (44., Strafstoß), 1:4 Christian Westphal (82.), 2:4 Marco Prestle (88.), 3:4 Stefan Fischer (90.) Zuschauer 50

. – Der Spitzenreiter war zu Beginn klar überlegen und Tobias Stelzle traf per Freistoß zum frühen 0:1 (5.). Hertle vergab das 0:2 (15.), gegenüber parierte Tormann Wagner gegen Bauer (17.). Erneut Stelzle erhöhte auf 0:2 (20.), danach kam die Heimelf besser ins Spiel. Zwar scheiterte Schreitmiller (28.), doch nach schöner Hereingabe von Käser verkürzte Samuel Vaas auf 1:2 (40.). Nach Vaas’ vergebener Chance (41.) gestalteten die Gastgeber die zweite Halbzeit ausgeglichen. Doch Kleemann (60.), Meyr (71.) und Wagner konnten ihre Chancen nicht verwerten, sodass es beim knappen, aber verdienten Gästesieg blieb.

Tore 0:1 und 0:2 Tobias Stelzle (5./20.), 1:2 Samuel Vaas (40.) Zuschauer 95

Gäste nach 20 Minuten bereits mit 2:0 in Führung

. – Die Gaste siegten unter dem Strich verdient. Nach Aktionen auf beiden Seiten köpfte Tim Betzler eine Ecke zum 0:1 ein (17.) und Mark van Bree erhöhte per Freistoß auf 0:2 (20.). Gegenüber köpfte Schwarzländer nach Eber-Freistoß knapp vorbei. Gleich nach dem Wechsel vergab Schneller die Riesenchance zum Anschluss (46.), ehe Jakob Schichl zum vorentscheidenden 0:3 einschob (49.). Zwar verkürzte Thorsten Lindner mit einem sehenswerten Treffer auf 1:3 (58.), doch Michael Jais schloss einen Angriff zum 1:4-Endstand ab (90.).

Tore 0:1 Tim Betzler (17.), 0:2 Mark van Bree (20.), 0:3 Jakob Schichl (49.), 1:3 Thorsten Lindner (65.), 1:4 Michael Jais (90.). Zuschauer 90.

. – Tore 0:1 Sven Söllner (50.), 1:1 Philipp Jähnel (53.), 1:2 Paul Hauk (66.) Zuschauer 120