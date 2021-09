Alerheim und Laub setzen sich ab

Spitzenreiter siegt erst in der Nachspielzeit. Verfolger müssen Federn lassen

SV Schwörsheim-Munningen – SG FSV Flotzheim/ Fünfstetten 1:0(0:0). – Im ausgeglichenen Match besaßen die Gastgeber mehr Spielanteile. Die erste Hälfte war äußerst umkämpft, nennenswerte Chancen waren jedoch nicht zu verzeichnen. Nach dem Wechsel parierte Heimkeeper Zellinger gegen den freistehenden Wagner (47.), gegenüber scheiterte Sebastian Ziegler gleich zweimal frei vor Gästetormann Vogl (52./56.). Das Tor des Tages erzielte David Seitz, der nach einer Steilvorlage zum 1:0 abschloss (65.). Nach einer unglücklichen Abwehr landete der Ball am Pfosten des Heimtores (68.). Die letzte Chance besaß Sebastian Ziegler, der am Gästetormann scheiterte (87.), sodass es beim knappen Heimsieg blieb.

Tor 1:0 David Seitz (65.). Zuschauer 80.

. – In der kampfbetonten Partie siegte die SG am Ende glücklich, aber nicht unverdient. Obwohl Marc Jackwerth die erste große Heimchance besaß (5.), dominierten im ersten Durchgang die Gäste. So musste SpVgg-Tormann Hahn gleich mehrmals gegen Mück (9.) und Markus Hönle (16./45.) retten. Dann kam Deiningen besser ins Spiel, doch gab es beiderseits kaum gute Torgelegenheiten. Slapa scheiterte nach scharfer Hereingabe an Gästekeeper Weiß, ehe Markus Hönle den Ball nach einem Freistoß zum späten 0:1-Siegtreffer über die Linie drückte (90.+3).

Tor 0:1 Markus Hönle (90.+3). Zuschauer 150.

SG Alerheim – Sportclub D.L.P. 3:2(1:1). – Nach ersten Aktionen auf beiden Seiten brachte Simon Schmidt den Tabellenführer per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung (20.). Doch nach einem Konter gelang Christoph Ulrich mit dem ersten Torschuss der Gäste das 1:1 (42.). Der Sportclub agierte nun bissig und Pascal Heinze köpfte einen Eckball freistehend zum 1:2 ein (52.). Alerheim war dominant, aber nie richtig zwingend, während der Gast gut verteidigte. Trotz einer roten Karte für Sebastian Hertle (71.), konnte die Heimelf das Spiel in Unterzahl noch drehen, als Goalgetter Tobias Stelzle mit zwei Kopfballtoren in der Nachspielzeit den nicht mehr für möglich gehaltenen 3:2-Heimsieg sicherstellte (90.+2/90.+5).

Tore 1:0 Simon Schmidt (20., Foulelfmeter), 1:1 Christoph Ulrich (42.), 1:2 Pascal Heinze (52.), 2:2 und 3:2 Tobias Stelzle (90.+2/90.+5). Zuschauer 120.

. – Die Hausherren begannen stark, zwei Torschüsse gingen nur knapp vorbei. In Front ging jedoch der Gast, als Philipp Beck nach einer Standardsituation zum 0:1 einköpfte (21.).

Nach dem Wechsel fand die Heimelf besser in Spiel und Samuel Vaaß traf aus der Kurzdistanz zum 1:1 (49.). Doch nach einer schönen Flanke köpfte Christoph Kirchgasser mit dem 1:2 zur erneuten Gästeführung ein (61.). Mit einer erfolgreichen Schlussoffensive drehte die SG das Match noch. Ein Doppelpack von Marco Meyer (87./90.) sowie ein platzierter Schuss von Manuel Kleemann (90.+4) brachte den 4:2-Endstand.

Tore 0:1 Philipp Beck (21.), 1:1 Samuel Vaaß (49.), 1:2 Christoph Kirchgasser (61.), 2:2 und 3:2 Marco Meyer (87./90.), 4:2 Manuel Kleemann (90.+4). Zuschauer 100.

SpVgg Ederheim – SG Munzingen 1:2 (1:0). – Im ersten Durchgang agierte die Heimelf feldüberlegen und besaß ein Übergewicht an Chancen. Nach zwei guten Möglichkeiten verwertete Tobias Grna eine Ablage von Gebele zum 1:0 (37.). Die Gäste kamen in der ersten Halbzeit zu keiner Chance, wurden jedoch nach dem Wechsel immer stärker. Nach Freistoßflanke fiel im Getümmel das kuriose 1:1, als Philipp Stempfles Bogenlampe im Netz landete (75.). Nach zwei gelb-roten Karten für Ederheim spielten die Gäste konsequent nach vorne und kamen zum Siegtreffer durch Florian Bauer, der eine Hereingabe zum 1:2 über die Linie drückte. (89.).

Tore 1:0 Tobias Grna (37.), 1:1 Philipp Stempfle (75.), 1:2 Florian Bauer (89.). Zuschauer 150.

SG FSV Buchdorf/Daiting – TSV Monheim 4:2 (1:0).

Tore 1:0 und 2:0 Andreas Maier (27./66.), 2:1 und 2:2 Christopher Theil (76./80.), 3:2 Nikolai Kastner (88.), 4:2 Andreas Maier (89.). Zuschauer 50.

FSV Mündling-Sulzdorf – Lauber SV 1:3 (0:1).

Tore 0:1 und 0:2 Philip Baumann, (20./52.), 0:3 Lukas Eireiner (54.), 1:3 Alexander Klaus (78.). Zuschauer 75.

Nachholspiel am Freitag:

SG Munzingen/Birkhausen – SG FSV Buchdorf/Daiting 2:0 (1:0).

Tore 1:0 Florian Bauer (28.), 2:0 Matthias Meyer (52.). Zuschauer 100.