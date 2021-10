Das Spitzentrio marschiert im Gleichschritt

Erfolge für Alerheim, Flotzheim und Buch dorf. Mönchsdegginger Coup

(0:2). – Der Sieg des Spitzenreiters fiel etwas zu hoch aus. Die Heimelf begann gut: Westphal traf den Pfosten des Gästetores (2.) und erneut Westphal (16.) sowie Jonas Rauwolf (28.) besaßen gute Möglichkeiten. Alerheim hatte die bessere Chancenauswertung: Hecht köpfte gefährlich (21.), ehe Paul Wiedemann aus spitzem Winkel zum 0:1 traf (33.). Simon Schmidts Foulelfmeter wehrte Tormann Röttinger ab, doch sein Nachschuss brachte das 0:2 (38.). Gleich nach Wiederbeginn das vorentscheidende 0:3 durch Paul Wiedemanns Flachschuss (46.). Nach Notbremse verkürzte Matthias Meyer zum per Strafstoß zum 1:3 (66.), doch nach schönem Spielzug besorgte Simon Schmidt den 1:4-Endstand (83.).

Tore 0:1 Paul Wiedemann (33.), 0:2 Simon Schmidt (38.), 0:3 Paul Wiedemann (46.), 1:3 Matthias Meyer (66., Foulelfmeter), 1:4 Simon Schmidt (83). Zuschauer 100.

Lauber SV – SV Schwörsheim/Munningen 1:1 (1:1). – Die Heimelf war im Derby die spielbestimmende Mannschaft, fand aber gegen den tief stehenden Gegner wenig Mittel. Dabei gelang Laub ein Blitzstart, als Jannik Trollmann zum 1:0 einnickte (3.). Die Gastgeber versäumten in dieser offensiven Phase das 2:0, stattdessen lenkte Thorsten Lindner einen langgetretenen Freistoß zum 1:1 ins Tor (20.). Laub bemühte sich weiter, doch die Defensive der Gäste ließ wenig zu. Chancen gab es nur noch bei Facklers Kopfball (62.) und durch Baumann, der nach Hereingabe knapp verpasste (80.).

Tore 1:0 Jannik Trollmann (3.), 1:1 Thorsten Lindner (20.). Zuschauer 150.

Sportclub D. L.P. – FSG Mündling-Sulzdorf 3:1 (2:1). – Nach der ersten Gästechance durch Böld (4.) schob Pascal Heinze nach Meyer-Zuspiel zum 1:0 ein (7.). Die Gastgeber agierten nun stärker und nach erneuter Vorarbeit von Meyer brachte Christoph Ulrichs platzierter Schuss das 2:0 (16.). Zwar parierte Heimtormann Wurm gegen Prestle und Fritz, doch Kilian Böld traf zum 2:1-Anschluss (41.). Nach der Pause erhöhte der Gast den Druck und Wurm musste mehrmals gegen den starken Fritz retten (50./69.). Christoph Ulrich traf aus der Kurzdistanz zum vorentscheidenden 3:1 (75.), danach besaßen beide Teams noch gute Chancen.

Tore 1:0 Pascal Heinze (7.), 2:0 Christoph Ulrich (16.), 2:1 Kilian Böld (41.), 3:1 Christoph Ulrich (75.). Zuschauer 100.

SG TSV Wolferstadt 1/TSV Wemding 2 - TSV Mönchsdeggingen 0:6 (0:3). Gegen den bisher sieglosen Tabellenletzten erlebten die Platzherren an der Sportheimkirchweih ein Debakel. Dabei hatte Mück nach Reicherzer-Zuspiel das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte jedoch an Tormann Göttler. Stattdessen gelang Philipp Beck nach guter Vorarbeit das 0:1, ehe derselbe Akteur auf 0:2 erhöhte (10./25.). Stefan Wurm traf zum 0:3-Pausenstand (29.) und Manuel Becks abgefälschter Freistoß schlug unhaltbar zum 0:4 ein (48.). Philipp Beck mit seinem dritten Treffer (77.) und ein Eigentor (87.) sorgten für das 0:6-Endergebnis.

Tore 0:1 und 0:2 Philipp Beck (10./25.), 0:3 Stefan Wurm (29.), 0:4 Manuel Beck (48.), 0:5 Philipp Beck (77.), 0:6 Eigentor (87.). Zuschauer 120.

SG FSV Buchdorf/Daiting – SpVgg Ederheim 2:0 (2:0). – In der zunächst ausgeglichenen Partie setzte Nikolai Kastner einen 25-Meter-Freistoß zum 1:0 ins Netz (17.). Nach einem schönen Konter überlupfte Simon Lux Gästetormann Blank zum 2:0 (30.). In der Folge verpasste die Heimelf trotz guter Gelegenheiteneine höhere Führung, während Ederheim zwar ansprechend agierte, aber im Abschluss zu harmlos war. So gab es nur in der Schlussphase eine Großchance, die jedoch nicht zum Erfolg führte.

Tore 1:0 Nikolai Kastner (17.), 2:0 Simon Lux (30.). Zuschauer 100.

TSV Monheim – SG Niederhofen-Hausen 3:2 (0:0). – Im ersten Durchgang begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, trotz besserer Chancen für den TSV. Nach dem Wechsel nahm die Partie Fahrt auf: Florian Pfefferer traf nach schönem Solo zum 1:0 (51.), ehe Christoph Schneider mit einer direkt verwandelten Ecke und nach abgelaufenem Rückpass den Gast mit 1:2 in Front brachte (53./64.). Monheim bewies Moral und Nikolas Färbers Kopfball (68.), sowie der Siegtreffer von Christopher Theil (74.) sorgten für das knappe 3:2, das die Gastgeber über die Zeit retteten.

Tore 1:0 Florian Pfefferer (51.), 1:1 und 1:2 Christoph Schneider (53./64.), 2:2 Nikolas Färber (68.), 3:2 Christopher Theil (74.). Zuschauer 140.

FSV Flotzheim/Fünfstetten – SpVgg Deiningen 4:2 (3:2). – In der rasanten Partie mit vielen Torszenen dominierte die Heimelf die Anfangsphase. Ein Eigentor (2.), Lukas Schneids Kopfball (14.) und Paul Haucks Treffer (24.) sorgten für eine komfortable 3:0-Führung. Deiningen fand nun besser ins Spiel und Philipp Betzler per Kopf sowie Tim Betzler verkürzten auf 3:2 (32./36.). Jais scheiterte freistehend an Heimkeeper Vogl (45.), ehe nach dem Wechsel zweimal das Torgestänge für die SpVgg rettete (49./51.). Schmied vergab den Ausgleich (63.), so markierte Paul Hauck den insgesamt verdienten 4:2-Endstand (78.).

Tore 1:0 Eigentor (2.), 2:0 Lukas Schneid (14.), 3:0 Paul Hauck (24), 3:1 Philipp Betzler (32.), 3:2 Tim Betzler (36.), 4:2 Paul Hauck (78.). Zuschauer 200.