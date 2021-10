Kreisklasse Nord 1: Erste Niederlage für den Tabellenführer

Alerheim unterliegt Flotzheim mit 0:1, das damit auf Platz zwei springt

SG Niederhofen-Hausen – SG Munzingen-Birkhausen 4:1 (2:1). – Die Heimelf erwischte einen Traumstart. Nach Kleemann-Querpass erzielte Christoph Schneider das schnelle 1:0 (5.), bevor sich Fröhlich stark durchtankte, Kleemann an die Latte köpfte und Michael Meyr zum 2:0 abstaubte (8.). Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und Philipp Stempfle gelang nach einem Gestochere im Strafraum das 2:1 (31.). Die Hausherren ließen nun stark nach, doch die Gäste konnten daraus kein Kapital schlagen. Nach Seitenwechsel köpfte Florian Uhl nach einem Eckball zum 3:1 ein (51.) und Stefan Reiber machte nach starkem Tempodribbling mit dem 4:1 „den Deckel drauf“ (55.). Trotz Gelb-rot für Munzingens Stempfle gab es keine klaren Tormöglichkeiten mehr.

Tore 1:0 Christoph Schneider (5.), 2:0 Michael Meyr (8.), 2:1 Philipp Stempfle (31.), 3:1 Florian Uhl (51.), 4:1 Stefan Reiber. Zuschauer 150.

SpVgg Ederheim – Lauber SV 1:0 (1:0). – In einem engen Spiel brachte die Heimelf den knappen Sieg über die Runden. Die Gäste besaßen die ersten Szenen durch Baumann und Eireiner, bevor Ederheims bester Akteur, Michael Brenner, Möhnles Flugball zum 1:0 einköpfte (28.). Laub hatte bis zur Pause mehr Offensivaktionen, danach verlief das Match ausgeglichen. Schussversuche von Brenner (52./55./59.) und Gröninger (61.) sorgten für Gefahr vor dem Gästetor. Gegenüber verzog zunächst Haas (56.), ehe Gerstmeier per Freistoß (65.) und Kopfball (73.) Druck machte. Gästetormann Lechner parierte gegen Gebele (75.), danach spielte fast nur noch Laub. Am Ende hatte Ederheim das nötige Glück: Gerstmeier scheiterte an Heimkeeper Blank (84.), bevor dieser Baumanns Freistoß an die Latte lenkte und Zöller beim Nachschuss auf der Linie rettete (85.).

Tor 1:0 Michael Brenner (28.). Zuschauer 200.

SG Alerheim – FSV Flotzheim/Fünfstetten 0:1 (0:1). – Ein verdienter Sieg der Gäste, weil die Heimelf die erste Halbzeit „verschlief“ und sich danach nicht entscheidend durchsetzen konnte. Greiner zielte am Gästetor vorbei (18.), ehe Tobias Lechner nach einem Abwehrschnitzer mit dem ersten Torschuss des FSV zum 0:1 traf (22.). Gästestürmer Hauck wurde geblockt (31.), gegenüber flog Stelzes Kopfball ebenso knapp vorbei (48.) wie Wagners Distanzschuss am Kreuzeck (58.). Die letzte Chance besaß der Gast, doch Söllners Schuss aus 15 Metern parierte Heimtormann Hertle (72.).

Tor 0:1 Tobias Lechner (22.). Zuschauer 150.

SpVgg Deiningen – TSV Mönchsdeggingen 1:1 (1:0). – In einer insgesamt schwachen Partie erkämpfte sich der Gast verdient einen Punkt. Tim Betzler köpfte einen Eckstoß zum frühen 1:0 ein (6.), gegenüber köpfte Philipp Beck nach schöner Flanke an die Latte (15.). Tim Betzler scheiterte aus kurzer Distanz an Gästetormann Göttler (40.), bevor Manuel Beck einen Foulelfmeter sicher zum leistungsgerechten 1:1 verwandelte (52.). Beide Teams besaßen noch Chancen: Boschs scharfe Hereingabe klärte Göttler (75.), gegenüber parierte Tormann Hahn Kirchgassers Kopfball stark (77.). Bei der letzten Szene köpfte Philipp Betzler am Gästetor vorbei (85.).

Tore 1:0 Tim Betzler (6.), 1:1 Manuel Beck (52., Foulelfmeter). Zuschauer 110.

SV Schwörsheim-Munningen – TSV Monheim 2:3 (2:3). – Ein Start nach Maß für die Gäste, die einen Abpraller zum 0:1 einköpften (4.) und nach einem abgewehrten Steilpass durch Jannis Roßkopf auf 0:2 erhöhten (6.). Nach herrlichem Pass von Luis Ziegler spielte Sebastian Ziegler beim 1:2 gekonnt Tormann Löffler aus (17.), doch postwendend traf Christopher Theil aus 25 Metern zum 1:3 (18.). Schwörsheim blieb dran: Schwarzländer köpfte Ebers Flanke an die Latte (20.), bevor Luis Ziegler nach einem Eckball zu David Seitz spielte, der zum 2:3 einschob (29.). Danach verlief das Match ausgeglichen mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die letze Großchance besaß Monheims Jannis Roßkopf, der aus 25 Metern die Latte anvisierte (46.).

Tore 0:1 (4.), 0:2 Jannis Roßkopf (6.), 1:2 Sebastian Ziegler (17.), 1:3 Christopher Theil (18.), 2:3 David Seitz (29.). Zuschauer 100.

SG TSV Wolferstadt 1/TSV Wemding 2 – Sportclub D.L.P. 0:4 (0:2). – Die Gäste waren von Beginn an hellwach und hoch motiviert. Daniel Meyer erzielte das frühe 0:1 (3.) und nach einem Durcheinander in der Heimabwehr erhöhte Christian Weingärtner wenig später auf 0:2 (16.). Die Gastgeber fanden nun besser ins Match, doch Julian Hönle konnte den Ball per Kopf nicht mehr entscheidend drücken. Für die Entscheidung sorgte Christoph Ulrich mit einem Doppelschlag, als er beim 0:3 aus abseitsverdächtiger Position gekonnt den Tormann umkurvte (57.) und seine Leistung mit dem 0:4-Endstand krönte (75.).

Tore 0:1 Daniel Meyer (3.), 0:2 Christian Weingärtner (16.), 0:3 und 0:4 Christoph Ulrich (57./75.). Zuschauer 100.

FSG Mündling-Sulzdorf – SG FSV Buchdorf/Daiting 0:8 (0:4).

Tore 0:1 Nikolai Kastner (6.), 0:2, 0:3, 0:4 und 0:5 Andreas Maier (15./19./28./68.), 0:6 Nikolai Kastner (72.), 0:7 Simon Lux (74.), 0:8 Andreas Maier (86.). Zuschauer 100.