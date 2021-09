Spitzenreiter Alerheim überrollt Wolferstadt

Hoher 7:2-Erfolg. Viele Tore auch in Deiningen, Flotzheim und Monheim

Deiningen – FSG Mündling-Sulzdorf 6:1 (3:0). – Ein souveräner Heimsieg, der auch in der Höhe verdient war. Nach ersten Chancen von Fritz für die Gäste (5./7.) sowie Tim Betzler (10.) und Egetemeyr (15.) für die Heimelf war es Robin Welchner, der nach Abpraller zum 1:0 traf (19.). Noch vor der Pause stellte Jakob Schichl die Weichen auf Sieg, als er nach langem Ball auf 2:0 erhöhte (38.) und nach Philipp Betzlers schöner Vorarbeit zum 3:0 verwandelte (44.). Heimtormann Hahn klärte gegen Fritz (47.), ehe Maximilian Kutscherauer aus der Drehung das 4:0 erzielte (52.). Tim Betzler erhöhte nach Hereingabe von Jais das 5:0 (83.), bevor Johannes Pfadenhauer der 5:1-Ehrentreffer gelang (85). Mit einem „Traumtor“ zum 6:1 setzte Maximilian Kutscherauer per Volleyschuss den Schlusspunkt (87.).

Tore 1:0 Robin Welchner (19.), 2:0 und 3:0 Jakob Schichl (38./44.), 4:0 Maximilian Kutscherauer (52.), 5:0 Tim Betzler (83.), 5:1 Johannes Pfadenhauer (85.), 6:1 Maximilian Kutscherauer (87.). Zuschauer 100.

TSV Mönchsdeggingen – SV Schwörsheim-Munningen 0:1 (0:1). – Im Kellerderby bot die Heimelf eine desolate Leistung und verlor verdient. Schon nach wenigen Minuten fiel das Tor des Tages, als Sebastian Ziegler nach einem Abwehrfehler aus spitzem Winkel zum 0:1 traf (6.). Sven Mecko scheiterte aus acht Metern an Gästetormann Zellinger (14.), gegenüber scheiterte Ziegler freistehend an Keeper Kellner (40.). In der zweiten Spielhälfte hatte Marius Schmidt zweimal das 1:1 auf dem Fuß, doch beide Male klärte der überragende Zellinger. Gegen Spielende waren die Gäste bei einem Konter dem 0:2 sogar näher.

Tor 0:1 Sebastian Ziegler (6.). Zuschauer 60.

SG Niederhofen-Hausen – Sportclub D.L.P. 1:0 (1:0). – Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen. Michael Meyr verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0 in der 15. Minute, auf der Gegenseite vergab Ulrich nach schönem Zuspiel das 1:1 (37.). Nach der Pause übernahm die Heimelf das Kommando, vergab jedoch klare Chancen: Friedels Freistoß flog übers Gästetor (51.), Meyr schoss nach schönem Solo in die Hände von Gästekeeper Wurm (53.), Friedel köpfte an die Latte und vergab nach Eckstoß (72./73.). Für die Gäste traf Schwarz das Außennetz (80.), gegenüber scheiterte Reiber an Wurm (81.) und Meyer traf nach Alleingang nur die Latte (83.). So blieb es beim knappen, aber verdienten 1:0.

Tor 1:0 Michael Meyr (17., Foulelfmeter). Zuschauer 150.

SG FSV Flotzheim/Fünfstetten – SpVgg Ederheim 6:0 (3:0). – Die Heimelf dominierte die Partie über die komplette Spielzeit. Paul Hauck köpfte das frühe 1:0 (9.) und Luka Hofmann erhöhte auf 2:0 (16.). Hauck und Söllner scheiterten knapp, ehe erneut Paul Hauck den 3:0-Pausenstand markierte (41.). Nach Seitenwechsel gab sich Ederheim kämpferisch, brach dann jedoch mit zunehmender Spieldauer ein. Michael Sebald traf per Foulelfmeter zum 4:0 (58.), bevor Luka Hofmann (66.) und wiederum Paul Hauck (70.) für das 6:0-Schlussergebnis sorgen.

Tore 1:0 Paul Hauck (9.), 2:0 Luka Hofmann (16.), 3:0 Paul Hauck (41.), 4:0 Michael Sebald (58., Foulelfmeter), 5:0 Luka Hofmann (66.), 6:0 Paul Hauck (70.). Zuschauer 150.

SG TSV Wolferstadt 1/TSV Wemding 2 – SG Alerheim 2:7 (0:3). – Die Gastgeber fanden besser ins Spiel und versuchten, den Ball laufen zu lassen. Doch brachte Max Bauer den Tabellenführer aus abseitsverdächtiger Position mit 0:1 in Front (5.). Stefan Heuberger erhöhte auf 0:2 (29.) und Tobias Stelzle besorgte den 0:3-Pausenstand (44.). Im Stile eines Spitzenteams baute Alerheim durch Sebastian Hertle (64.) und Martin Hecht (69.) die Führung auf 0:5 aus. Ein zwischenzeitliches Aufbäumen der Heimelf brachte das 2:5 durch Johannes Hönle (77.) und Julian Hönle (81.). Doch Simon Schmidt (87.) und Tobias Stelzle (88.) sorgten mit Treffern zum 2:7 für klare Verhältnisse.

Tore 0:1 Max Bauer (5.), 0:2 Stefan Heuberger (29.), 0:3 Tobias Stelzle (44.), 0:4 Sebastian Hertle (64.), 0:5 Martin Hecht (69.), 1:5 Johannes Hönle (77.), 2:5 Julian Hönle (81.), 2:6 Simon Schmidt (87.), 2:7 Tobias Stelzle (88.). Zuschauer 150.

TSV Monheim – Lauber SV 0:5 (0:2). – Der Gast erwischte den besseren Start und Spielertrainer Peter Gerstmeier traf per Strafstoß zum frühen 0:1 (3.). Monheim konnte in der Folge nicht für Entlastung sorgen und Dominik Wipp erhöhte auf 0:2 (11.). Nun kam die Heimelf besser ins Spiel, konnte jedoch seine Chancen nicht nutzen. Auch in die zweite Hälfte startete Laub besser und Dennis Maurer köpfte einen Freistoß zum 0:3 ein (47.). Davon erholte sich der TSV nicht mehr. Ein Abstauber von Philip Baumann (60.) und ein Treffer von Matthias Maurer (70.) brachten schließlich den klaren 0:5-Endstand.

Tore 0:1 Peter Gerstmeier (3., Strafstoß), 0:2 Dominik Wipp (11.), 0:3 Dennis Maurer (47.), 0:4 Philip Baumann (60.), 0:5 Matthias Maurer (70.). Zuschauer 80.