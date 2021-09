Spitzenreiter Alerheim zieht davon

Nach 3:2-Sieg jetzt sechs Punkte vorne. Dramatischer Spielabbruch in Laub

. – Eine unglückliche Niederlage für den TSV in einer völlig ausgeglichenen Partie. Manuel Beck köpfte Heubergers Freistoß zum frühen 1:0 ein (6.), doch der Tabellenführer schlug mit zwei Freistößen von Simon Schmidt zurück. Der erste wurde von einem Abwehrmann ins eigene Tor gelenkt (15.), den zweiten köpfte Robert Zwölfer zum 1:2 ins Netz (23.). Einen Handelfmeter verwandelte Manuel Beck zum 2:2 (35.). Nach einem Lattenschuss von Schmidt staubte Tobias Stelzle zum 2:3 ab (59.). In der spannenden Schlussphase besaßen Kirchgasser für den TSV und Greiner für die SG dicke Chancen. Becks Heber wurde auf der Alerheimer Torlinie geklärt, bevor Philipp Beck aus fünf Metern nur Gästekeeper Hertle anköpfte. Tore 1:0 Manuel Beck (6.), 1:1 Eigentor (15.), 1:2 Robert Zwölfer (23.), 2:2 Manuel Beck (35., Handelfmeter), 2:3 Tobias Stelzle (59.); Zuschauer 130.

. – Einen dramatischen Spielabbruch gab es in Laub. In der 84. Spielminute brach Schiedsrichter Andreas Steidle (Altisheim) mit einem Herzstillstand zusammen, konnte jedoch vom Rettungsdienst reanimiert werden.

Bis dahin schien das Spiel entschieden, denn gegen einen starken Gegner konnte Laub nicht an die letzten Leistungen anknüpfen. Marius Schmidt traf unhaltbar zum 0:1 ins lange Eck (18.), bevor Andreas Maier mit zwei Toren zum 0:3 (24./38.) bereits bis zur Pause für die Vorentscheidung sorgte. Im zweiten Durchgang waren bis zum Abbruch keine weiteren Möglichkeiten mehr zu verzeichnen.

. – Die Heimelf agierte im Angriff zu harmlos, sodass der Gast verdient siegte. Bauer prüfte Gästetormann Zellinger (4.), gegenüber köpfte Ziegler an die Latte (14.). Das Spielgeschehen fand danach überwiegend im Mittelfeld statt. Sebastian Ziegler, der stärkste Gästeakteur, konnte im letzten Moment gestoppt werden (42.), nutzte jedoch einen Abwehrfehler zum 0:1-Pausenstand (44.). Nach einem weiteren Ballverlust bediente Ziegler David Seitz, der das 0:2 markierte (68.). Einen Gästefreistoß parierte Tormann Röttinger (80.), bei der letzten Aktion traf Traber nur die Latte des Gästetores (89.).

Tore 0:1 Sebastian Ziegler (44.), 0:2 David Seitz (68.); Zuschauer 85.

. – Im Kirchweihspiel fanden die Gäste besser in die Partie. Heimtormann Wurm parierte gegen Welchner und Jais (6./14.), gegenüber sorgten zwei Freistöße von Ulrich für Gefahr (23./44.). Mit zunehmender Spieldauer wurde die Partie härter, zwingende Chancen ergaben sich jedoch nicht. Nach starkem Wiederbeginn beider Teams brachte Tim Betzlers Kopfstoß das 0:1 (52.). Schichl scheiterte an Wurm (55.), danach verlief das Match ausgeglichen. Schmidt und Ulrich kamen gegen die solide Deininger Abwehr nicht durch, bei der größten Heimchance verzog Schwarz knapp (70.). So schob Philipp Betzler nach schönem Schmied-Zuspiel zum vorentscheidenden 0:2 ein (86.). Tim Betzler hatte sogar noch das 0:3 auf dem Fuß (89.).

Tore 0:1 Tim Betzler (52.), 0:2 Philipp Betzler (86.); Zuschauer 250.

. – Die Rieser erwischten den besseren Start und erzielten durch Lars Möhnles Foulelfmeter das frühe 0:1 (3.). Danach verlief die Partie ausgeglichen und ohne größere Höhepunkte. Als die Gäste durch intensives Pressing den Ball eroberten, erhöhte Michael Brenner auf 0:2 (44.). Nach der Pause konnte Monheim eine Ecke nicht klären und erneut Michael Brenner traf zum 0:3 (51.). Nachdem Marco Gröninger einen Freistoß zum 0:4 einköpfte (57.), war die Entscheidung gefallen. Per Freistoß verkürzte Christopher Teil am Schluss noch auf 1:4 (90.).

Tore 0:1 Lars Möhnle (3., Foulelfmeter), 0:2 und 0:3 Michael Brenner (44./51.), 0:4 Marco Gröninger (57.), 1:4 Christopher Theil (90.); Zuschauer 100.

. – Die Platzherren legten einen rasanten Start hin und erspielte sich in der ersten Viertelstunde mehrere Torgelegenheiten durch Alexander Leinfelder. Folgerichtig ging der FSV durch Maximilian Muschler mit 1:0 in Front (17.). Die Gastgeber blieben weiter offensiv und nach Vorarbeit von Wagner erhöhte Paul Hauck schon bald auf 2:0 (23.). Kurz vor dem Pausenpfiff verwandelte Elion Shala einen Foulelfmeter zum 3:0 (44.). In der folgenden Aktion kassierte Niederhofen einen Platzverweis und musste die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl bestreiten. Dennoch gaben sich die Gäste nicht geschlagen und erspielten sich sogar gute Tormöglichkeiten. Jedoch blieben sie unterm Strich ohne Chance auf einen Punktgewinn, weil die Heimelf das klare Ergebnis souverän verwaltete.

Tore 1:0 Maximilian Muschler (17.), 2:0 Paul Hauck (23.), 3:0 Elion Shala (43., Foulelfmeter); Zuschauer 190.

.

Tore 0:1 Michael Fritz (34.), 1:1 und 2:1 Thomas Reicherzer (45.+1/63.), 3:1 und 4:1 Sinan Kulac (87./90.+3); Zuschauer 100.