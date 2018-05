vor 42 Min.

Kreisliga-Gipfel steigt in Holzkirchen Lokalsport

Der Tabellenführer kann sich gegen den Verfolger TSV Wertingen vorentscheidend absetzen

Von Jim Benninger

Kreisliga Nord: SV Holzkirchen (54 Punkte) – TSV Wertingen (52). – Mit starken Zugängen und dem neuen Trainer Sener Sahin spielt Holzkirchen bisher eine überragende Saison, findet SVH-Abteilungsleiter Dieter Jackwerth. So ist der Tabellenführer zu Hause immer noch ungeschlagen und verlor nur das Spiel in Unterthürheim. Selbst beim kommenden Gegner wurde gewonnen. Von ihren elf Heimspielen gewannen die Rieser neun, während die Gäste schon zwei Auswärtsbegegnungen verloren. „Natürlich wollen wir unser wichtiges Heimspiel gewinnen, wären aber auch mit einem Remis zufrieden“, so Jackwerth. Denn dann hätte man die Meisterschaft mit immer noch zwei Punkten Vorsprung vor den letzten Spielen in Wemding und gegen Unterringingen/Amerdingen weiter selber in der Hand. „Deshalb ist der Druck für Wertingen größer als für uns“, so der Fußballchef. Bis auf den am Oberschenkel verletzten Tobias Demel dürften alle Spieler fit sein. „Ich bin mir sicher, dass unsere Spieler auch in den letzten Partien alles geben werden, um unser Ziel zu erreichen“, so Jackwerth. Auf jeden Fall dürfte das Spitzenspiel eine Menge Zuschauer anlocken, haben die Holzkirchener mit durchschnittlich knapp 170 Besuchern doch bereits jetzt den zweithöchsten Liga-Zuspruch.

Wenngleich noch nicht gerettet, taten am vergangenen Spieltag doch Reimlingen, Deiningen und Hainsfarth mit Siegen gegen ihre Konkurrenten einen großen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt. Gegen den Abstieg kämpfen damit nun vor allem Wemding, Alerheim, Höchstädt und die SG Unterringingen/Amerdingen. Gerade die Kesseltaler haben am Wochenende nun ihre wohl letzten Möglichkeiten, um gegen direkte Konkurrenten noch von hinten wegzukommen. Gleichzeitig sind es natürlich auch für die Gegner „Sechs-Punkte-Spiele“.

SG Unterringingen/Amerdingen (19 Punkte) – SG Alerheim (20) und SG Unterringingen/Amerdingen – SSV Höchstädt (21 Punkte). – „Für uns ist es das Wochenende der Wahrheit – Kreisliga ja oder nein“, sagt Unterringingens Abteilungsleiter Jens Schmidt zu den beiden Partien. Doch immer noch plagen die Kesseltaler Verletzungssorgen, darunter auch Kapitän Manuel Oßwald. „In Alerheim verloren wir durch eine desolate Teamleistung, deswegen müssen wir jetzt genauso fighten wie am Sonntag in Höchstädt“, so Schmidt. Denn der Aufsteiger möchte um jeden Preis in der Liga bleiben. „Doch das schaffen wir nur, wenn alle gemeinsam kämpfen und uns die Fans dabei gut unterstützen“, so der Fußballchef.

In der Kreis- und A-Klasse stehen vor allem für zwei Teams je zwei wichtige Heimpartien an.

Kreisklasse Nord I: Lauber SV (24 Punkte) – TSV Monheim (21) und Lauber SV – SC Wallerstein (7). – Gegen den Vorletzten und den Letzten sollte der Elfte alles klarmachen, um nicht noch weiter in den Abstiegsstrudel zu gelangen. Nach zuletzt zwei Niederlagen und Erfolgen der Konkurrenten war es für den LSV immer enger im Tabellenkeller geworden.

A-Klasse Nord: TSV Möttingen II (24 Punkte) – FSG Mündling/Sulzdorf (21). – Die erste wichtige Partie fand für die Möttinger Reserve bereits gestern gegen Tabellenführer Birkhausen/Munzingen statt, nun geht es gegen einen Abstiegskonkurrenten. „Abgeschrieben haben wir unsere Reserve nie, denn bis auf das Spiel gegen Athletik bot sie in der Rückrunde ordentliche Leistungen“, sagt Trainer Johann Kleebauer. Nachdem man aber zu wenig Punkte einfuhr, war klar, dass man bis zum letzten Spieltag um die Klasse kämpfen müsse.

„Der verdiente Sieg in Nähermemmingen war nötig für den Klassenerhalt, aber wir müssen gegen die direkten Konkurrenten nun unbedingt nachlegen“, so Kleebauer. Durch einige Studenten und Verletzte seien beide Kader aber mittlerweile recht klein geworden.

Themen Folgen