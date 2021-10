Erste Niederlage für den Spitzenreiter

Klares 0:3 der Maihinger beim Bezirksligaabsteiger Holzkirchen. Verfolger spielen aber meist 1:1, sodass ein Vorsprung bleibt. Marktoffingen und Möttingen schließen auf

SV Holzkirchen – FC Maihingen 3:0 (2:0). – Ausgerechnet gegen den Spitzenreiter zeigte der SVH über die ganze Spielzeit eine souveräne Vorstellung und siegte klar. Dagegen gelang den Gästen in diesem Spiel ohne eine gute Tormöglichkeit nicht viel. So bestimmten die Gastgeber vom Anpfiff an das Geschehen und spielten munter nach vorne. Nur eine Viertelstunde stand der FCM dabei noch sicher in der Defensive. Nach der bereits fünften Ecke stocherte Danny Draxler den Ball zur 1:0 Heimführung über die Linie. Gleich darauf konnte Marcel Köhnlein Martin Fischer nicht überwinden, während die Gäste nach einer halben Stunde eine flache Hereingabe von Stefan Neuwirth passieren ließen und Marcel Köhnlein auf 2:0 erhöhte. Bei zwei weiteren dicken Chancen von Philipp Buser und Patrick Michel direkt vor der Halbzeit parierte Fischer prächtig.

Ab dem Wechsel versuchte Maihingen das Tempo zu erhöhen, konnte aber nie richtig gefährlich werden. Dagegen zog Holzkirchen nach einer Stunde die Zügel wieder an und bestimmte das Match. So setzte der eingewechselte Daniel Kienle nach schöner Vorarbeit von Buser den klaren Endstand, während Patrick Michel per Hacke aus spitzem Wickel nur noch den Gästepfosten traf.

Tore: 1:0 Danny Draxler (20.), 2:0 Marcel Köhnlein (31.), 3:0 Daniel Kienle (75.); Zuschauer: 220

TSV Oettingen – FSV Reimlingen 1:1 (0:1). – Beim leistungsgerechten Remis schob zunächst Dominik Kohnle einen Steilpass zur Gästeführung ein. Danach scheiterte der Torjäger freistehend an TSV-Keeper Molder und nach Flanke von Marc Löfflad vergab auch Florian Preiß eine gute Chance. Oettingen steigerte sich im zweiten Abschnitt und hatte mehr Spielanteile. Bald glich darum Vincent Käser aus spitzem Winkel aus. Dagegen verpasste Nikolas Bee einen Querpass von Christoph Greiner nur um Zentimeter und auch Nikolas Bee vergab fünf Minuten vor dem Ende eine Superchance aus fünf Metern.

Tore: 0:1 Dominik Kohnle (20.), 1:1 Vincent Käser (50.); Zuschauer: 120

FSV Marktoffingen – SpVgg Altisheim/Leitheim 3:0 (1:0). – Beim klaren Heimsieg hatten die Gäste die erste Torchance, doch Christoph Estner klärte den gefährlichen Freistoß auf der Linie. Nach einer halben Stunde dann die Heimführung, als Peter Hlawatsch nach Foul an Estner den Strafstoß sicher verwandelte. Direkt vor der Pause köpfte zudem Estner noch knapp am Tor vorbei. Die erste Chance in der zweiten Halbzeit bedeutete nach einer Stunde das 2:0 durch Martin Neuner aus dem Gewühl heraus ins kurze Eck. Nachdem Christian Dauser nach Konter über Hlawatsch und Stiefenhofer übers Tor köpfte, machte Christoph Estner in der vorletzten Minute nach Eckball alles klar.

Tore: 1:0 Hlawatsch Peter (31., Elfmeter), 2:0 Martin Neuner (60.), 3:0 Christoph Estner (89.); Zuschauer: 60

TSV Hainsfarth – TSV Binswangen 1:1 (0:0). – In einem schwachen Kreisligaspiel nahmen die Gäste einen glücklichen Punkt mit. Das defensive Spiel ließ nur wenige Chancen für die Heimelf zu und so musste der Gästekeeper nur zweimal gegen Jannik Gramm und bei einem Schuss von Linn Hertle sein Können beweisen. Erst ein verwandelter Handelfmeter von Nico Leister ergab dann nach einer Stunde die Heimführung. Danach bemühte sich Binswangen um den Ausgleich, der überraschend kurz vor dem Ende durch einen Flachschuss aus 16 Metern von Kapitän Winkler Jonas auch gelang.

Tore: 1:0 Nico Leister (66., HE), 1:1 Jonas Winkler (88.); Zuschauer: 100.

TSV Wemding – BC Schretzheim 1:1 (0:0). – Der Gastgeber kam besser in die Samstag-Partie und hatte die ersten guten Aktionen. Schretzheim dagegen brauchte etwas Zeit, war aber dann voll da, verzeichnete auch Chancen, konnte zunächst aber keine davon nutzen.

Nach der Pause hatte erneut Wemding den flotteren Start und bekam nach Unachtsamkeiten der Gäste auch die eine oder andere Gelegenheit. Diese gingen allerdings in Führung, als der kurz zuvor eingewechselte Karl Stetter Jonas Behringer bediente und sich der Stürmer durchsetzte. Danach konzentrierte sich der BCS auf die Defensive und konterte immer wieder gegen spielstarke Wemdinger, die auf den Ausgleich drückten. Der fiel dann kurz vor dem Ende auch verdient durch Daniel Haller.

Tore: 0:1 Jonas Behringer (70.), 1:1 Daniel Haller (85.); Zuschauer: 100

SV Holzheim/Dillingen – TSV Möttingen 0:1 (0:1). – Die Aschberger zeigten zur Vorwoche eine deutliche Leistungssteigerung, gingen aber auch unter neuem Trainer Oliver Remmert leer aus. Dabei war die Niederlage für das Schlusslicht sehr unglücklich, denn die Rieser siegten aufgrund eines fragwürdigen Foulelfmeters, den Niklas Bissinger schon bald zum Tor des Tages verwertete. Die Platzherren brauchten in der Folge um ins Spiel zu finden, waren dann aber die meiste Zeit am Drücker. Aber der erfolgreiche Abschluss fehlte.

Tor: 0:1 Niklas Bissinger (8./FE); Zuschauer: 150