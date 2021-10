Kunstturnen

vor 33 Min.

Die KTV Ries beweist Nervenstärke

An seinen beiden Paradegeräten Pauschenpferd und Rinde steuerte Ilya Kibartas neun Score Punkte zum Sieg der KTV Ries bei.

Plus In einer spannenden Schlussphase behaupten sich die Nördlinger Geräteartisten am fünften Wettkampftag der 2. Bundesliga Süd gegen den VfL Kirchheim.

Von Thomas Frisch

Mit 47:29 konnte sich die KTV Ries gegen den VfL Kirchheim behaupten und damit den ersten Saisonsieg vor heimischem Publikum feiern. Mit dem dritten Erfolg dieser Runde verteidigen die Rieser Turner den vierten Platz in der Tabelle und befinden sich damit weiterhin auf Kurs Saisonziel. Bester Punktesammler der KTV war Nikolai Kishkilev mit 14 Scores.

