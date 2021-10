Die KTV Ries ist im Soll

Gegen den VfL Kirchheim soll heute der erste Heimsieg gelingen

Der dritte Heimwettkampf der KTV Ries findet heute im Rieser Sportpark statt. Gegen den VfL Kirchheim soll der erste Sieg in eigener Halle gelingen und der vierte Rang in der Tabelle gefestigt werden. Los geht es um 18 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle.

Bisher läuft für die Verantwortlichen der KTV Ries in dieser Saison alles nach Plan. Auch wenn momentan den zwei Niederlagen nur zwei Saisonsiege gegenüberstehen, ist die Mannschaft im Soll. Die beiden Niederlagen musste man gegen deutlich stärkere Gegner einstecken und waren eingeplant. Erfreulich ist aber, dass sich das Nördlinger Team dabei gut geschlagen hat und es bei beiden Wettkämpfen enger zuging, als im Vorfeld vermutet. Mit diesen positiven Ergebnissen im Rücken konnte dann in der vergangenen Woche ein deutlicher Sieg gegen die TG Hanauerland eingefahren werden.

Mit Rang sieben liegen die Kirchheimer Turner aktuell auf dem vorletzten Rang und können bisher nur einen Sieg vermelden – gegen den KTV-Gegner der vergangenen Woche, die TG Hanauerland. Und auch hier war das Ergebnis alles andere als deutlich. Damit ist die Rieser Mannschaft natürlich Favorit im Duell am fünften Wettkampftag der DTL. Allerdings ist man bei der KTV vorgewarnt, denn die letzten Duelle gegen die VfL-Turner waren immer knapp und entschieden sich meist erst am letzten Gerät. Der deutlichste Sieg gegen die Turner vom Neckar gelang im wohl wichtigsten Wettkampf der vergangenen Jahre. Im Finale um den Aufstieg in die zweite Bundesliga setzten sich die Rieser Turner gegen den heutigen Gast klar durch und schafften damit den Sprung zurück in die zweite Bundesliga. Ein Jahr später gelang den Kirchheimern dieser Erfolg dann ebenfalls. Nach Abstieg und direktem Wiederaufstieg sind sie seitdem in der zweiten Bundesliga vertreten. Daher lautet auch ihr vorrangiges Saisonziel Klassenerhalt, das momentan noch auf sehr wackeligen Beinen steht.

Die KTV setzt auch heute wieder auf das altbekannte Team, das in den vergangenen Wochen mit sehr guten Leistungen zu überzeugen wusste und sich auf Rang vier der Tabelle vorgekämpft hat. Die Doppelspitze auf der Position des Gastturners hat sich als überaus erfolgreich erwiesen, und so werden sich auch diesmal Nikolai Kishkilev und Ilya Kibartas die Einsätze entsprechend teilen. Mit sehr guten Leistungen in den letzten Wettkämpfen haben sich Maximilian Henning und Lucas Buschmann als Mehrkämpfer etabliert, genauso wie Gustav Kern und Clemens König. Mit diesem Teil des Teams hat die KTV eine solide Basis, die durch die jeweiligen Gerätespezialisten ergänzt wird. Mannschaftskapitän Sven König und Roland Hagner sind an den Ringen konkurrenzfähig, und mit Lukas Leonhardt und Jakob Mayer hat man zwei weitere bundesligaerfahrene Turner in den eigenen Reihen, die an ihren Paradegeräten den Trainern die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten bieten. Bei Bedarf kann das Trainerteam auch auf Jonathan Trinks, Noah Lang und Justus König zurückgreifen. (thfr)

gibt es online auf der Homepage www.ktv-ries.de. Den Link zu einem Livestream gibt es ebenfalls auf der Website der KTV.