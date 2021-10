Konzentriert vom ersten bis zum letzten Gerät

Der KTV Ries gelingt beim Wettkampf gegen die TG Hanauerland ein Start-Ziel-Sieg

Von Beginn an dominierten die Turner der KTV Ries die Begegnung mit der TG Hanauerland und sicherten sich einen ungefährdeten 68:13-Sieg. Und nicht nur den Wettkampf, sondern auch alle sechs Geräte konnten die Nördlinger für sich entscheiden und sich damit wieder auf Rang vier in der Tabelle vorschieben. Bester Scorer des Abends war Nikolai Kishkilev mit 14 Punkten.

Dass die KTV Ries als Favorit in das Duell gegen die Schwarzwälder gehen würde, war schon vor Beginn des Wettkampfes klar und die Verantwortlichen der KTV hatten diesen Sieg auch fest eingeplant. Schon mit der ersten Übung am Boden legte die Mannschaft des Trainerteams Roland Grimm, Jürgen Wundel, Wolfgang Eichmeier und Fabian Wolf den Grundstein für diesen überzeugenden Sieg. Jakob Mayer überzeugte auf ganzer Linie, was vom Kampfgericht mit drei Scorepunkten honoriert wurde. Auch Lucas Buschmann ging mit vier Scorepunkten als Sieger aus seinem Duell hervor. Weitere drei Punkte holte dann Nikolai Kishkilev bei seinem Auftritt am Boden, wo er wieder einmal seine Klasse unter Beweis stellen konnte. Und auch das letzte Duell am Startgerät ging an das Team der KTV, das durch Clemens König vertreten wurde und weitere drei Punkte einbrachte. Eine fehlerlose Darbietung gleich zu Beginn, sorgte für einen 13:0 Gerätesieg.

Und auch beim zweiten Gerät ließ die Rieser Delegation den Gastgebern keine Chance zu punkten. Mit 11:0 sicherte man sich das Pauschenpferd. Lukas Leonhardt, der Spezialist an diesem Gerät, kam nach einer guten Übung mit zwei Punkten zurück. Auch Maximilian Henning gelang es, bei seinem ersten Einsatz an diesem Abend erneut Punkte zu gewinnen. Vier rote Scores leuchteten nach seiner Darbietung auf der Anzeigetafel auf. Ein Unentschieden gelang Gustav Kern dann in der dritten Paarung und so hatte man für das letzte Duell am Pauschenpferd noch den stärksten Turner zur Verfügung, Nikolai Kishkilev. Sein Gegner hatte nicht den Hauch einer Chance und so wanderten weitere fünf Punkte auf das Konto der KTV Ries.

Mit einem zu diesem frühen Zeitpunkt schon eindeutigen Stand von 24:0 ging es an die Ringe. Auch am Kraftgerät war das Nördlinger Turnteam die dominierende Équipe. 10:3 lautete das Ergebnis an diesem Gerät. Im ersten Duell vertrat der Mannschaftskapitän Sven König die Farben seines Teams und dies mehr als gelungen (zwei Score Punkte). Weitere drei Zähler gewann dann Lucas Buschmann im zweiten Ringeduell. Ilya Kibartas. das Ringetalent aus Russland, zeigte eine tadellose Aneinanderreihung von schwierigsten Kraftelementen und sicherte damit weitere fünf Scorepunkte. Die einzigen Punkte für den Gegner in der ersten Hälfte musste dann Maximilian Henning hergeben. Der KTV-ler nutzte die Gunst der Stunde und zeigte zum ersten Mal in diesem Jahr sein Erkennungszeichen – den Dreifachsalto – auch an den Ringen als Abgang. Allerdings musste er bei dieser Höchstschwierigkeit an den Boden greifen und öffnete somit die Tür für den französischen Gastturner der TG. Dieser ließ sich die Chance die Chance nicht nehmen und nahm drei Punkte mit in die Pause. Mit einem Halbzeitstand von 34:3 wurde die KTV Ries ihrer Favoritenrolle gerecht.

Nun galt es in der zweiten Hälfte die Konzentration aufrecht zu erhalten. Auch am Sprung gab es im Endeffekt nur eine Farbe die auf der Anzeigetafel zu sehen – Rot. Maximilian Henning und Clemens König sicherten ihrer Mannschaft einen bzw. drei Punkte. Lucas Buschmann musste dem Gastturner vier Punkte überlassen und im letzten Duell am vierten Gerät gab es dann eine sehr seltene Zahl. Nach Nikolai Kishkilevs Kür standen zehn Punkte am Scoreboard. Diese waren dem unvollendeten Sprung seines Kontrahenten und damit einer Nichtanerkennung geschuldet.

Mit 48:7 ging es in das letzte Drittel des Wettkampfes. Die Rieser ließen aber auch am Barren, den sie mit 12:4 ebenfalls für sich entscheiden konnten, nicht nach. Wie schon am vorherigen Gerät vertraten Maximilian Henning und Lucas Buschmann die KTV-Farben in den ersten beiden Duellen. Und beide konnten mit sehr guten Leistungen ihre Gegner in Schach halten, was zu jeweils vier Scorepunkten führte. Auch Gustav Kern konnte mit seiner Leistung eine gute Wertung erzielen, musste sich aber dem Gastturner aus dem Nachbarland geschlagen geben. Weitere vier Zähler sicherte Nikolai Kishkilev seinem Team mit seiner mit Höchstschwierigkeiten gespickten Kür. Dies sorgte für einen Zwischenstand von 60:11 vor dem abschließenden Gerät und damit auch schon für die Entscheidung im Wettkampf.

Trotzdem wollte das Rieser Team auch dieses letzte Gerät für sich entscheiden und damit die Maximalausbeute holen. Maximilian Henning gelang es im ersten Duell, trotz Sturz beim Abgang zwei Punkte zu gewinnen. Lucas Buschmann, ebenfalls mit einem Absteiger, war dies nicht vergönnt und so wechselten weitere zwei Punkte an die TG Hanauerland. Diese machte aber Nikolai Kishkilev in einem hochklassigen Duell der Gastturner wieder wett und holte die gleiche Anzahl zurück. Den Abschluss machte dann Gustav Kern für die KTV und konnte auch das abschließende Duell zu Gunsten der Nördlinger entscheiden. Mit vier Punkten sorgte er für den 68:13- Endstand, womit die KTV deutlicher als ursprünglich erwartet gewann.

Folgerichtig kamen auch die Topscorer auf dem Podest alle aus dem Gästeteam, Nikolai Kishkilev, Maximilian Henning und Lucas Buschmann lautete die Rangfolge auf dem Treppchen. Diese eindrucksvolle Leistung verhilft der KTV Ries zum Sprung auf Platz vier in der Tabelle, der nächstes Wochenende beim nächsten Heimwettkampf gegen den VfL Kirchheim verteidigt werden soll.