Ohne Gastturner gegen den Meister chancenlos

Zum Saisonauftakt muss sich die KTV Ries deutlich geschlagen geben

Ohne Gastturner hatte die KTV Ries gegen die Turner des TV Schiltach keine Chance und verlor das erste Duell der Saison deutlich mit 24:56. Vor der Halbzeitpause konnten sich die KTV-Turner zwar kurz herankämpfen, aber auch in der zweiten Wettkampfhälfte blieben die Turner aus dem Schwarzwald die dominierende Mannschaft.

Eine schlechte Nachricht gab es im Vorfeld dieses Duells für die KTV, als klar wurde, dass der geplante Einsatz von Nikolai Kishkilev aufgrund der Quarantänebestimmungen und einem unveränderlichen Datum auf dem Visum nicht stattfinden konnte. Und so sanken die Chancen, den amtierenden Meister zu schlagen, rapide.

Die Ehre der ersten Übung des Abends gebührte den Gästen aus dem Kinzigtal und sie legten damit schon einmal gut vor, was Clemens König aber gut konterte. In den beiden folgenden Begegnungen hatten die Rieser Lucas Buschmann und Gustav Kern Stürze, was die Schiltacher zu neun Punkten nutzten. Auch in der letzen Bodenpaarung hatte Jakob Mayer trotz guter Leistung gegen Schiltachs kasachischen Olympiateilnehmer keine Chance. Damit stand nach dem ersten Abschnitt ein deutliches 14:0 zu Buche.

Die KTV kann am zweiten Gerät ein klein wenig verkürzen

Auch am Pauschenpferd punkteten zunächst einmal nur die Gäste. Nach einem Absteiger von Lukas Leonhardt zeigte die Anzeigetafel erneut fünf „blaue“ Punkte an. Und auch bei Clemens König gab es trotz guter Übung nicht die erhofften ersten Punkte des Abends. Diese konnte man erst bei Gustav Kern feiern, der beim zweiten Einsatz die ersten drei Zähler ins Rieser Lager holte. Ihm tat es Maximilian Henning mit seiner guten Vorstellung und den nächsten drei Punkte gleich. Zwischenstand vor den Ringen: 6:22.

Am dritten Gerät ging die Aufholjagd der Rieser Turner weiter. Lucas Buschmann zeigte eine sehr gute Kür und konnte damit nicht nur die höchste Rieser Wertung, sondern auch vier Scorepunkte erzielen. Auch Sven König holte nun drei Punkte für seine Mannschaft. Nichts zu gewinnen gab es für Maximilian Henning in seinem Duell, legte er doch mit einer so guten Übung vor, dass den Gästen nichts anderes blieb, als mit ihrem Gastturner zu kontern. Dafür konnte dann Roland Hagner noch einen weiteren Punkt im letzten Duell vor der Pause mitnehmen. Mit seiner soliden Übung gewann er die vierte Ringepaarung und stellte den Halbzeitstand von 14:28 her.

Nach der Pause machten dann die Schiltacher wieder deutlich, weshalb sie auch heuer als einer der Titelfavoriten gelten. Mit einem 11:3 setzen sie klare Zeichen. Einzig Lucas Buschmann gelang es an diesem Gerät für die KTV zu punkten. Clemens König und Gustav Kern zeigten zwar gute Sprünge, mussten den Qualitätsunterschied zu ihren Gegnern aber anerkennen, ebenso wie Maximilian Henning, der kurzfristig an diesem Gerät einsprang.

Nur Gustav Kern punktet am Barren

Auch am Barren konnten sich die Gastgeber nur in einem Duell behaupten. Zu Beginn musste sich Maximilian Henning nach einer guten Vorstellung nur knapp mit einem Zähler geschlagen geben. Gustav Kern konnte dann trotz kleinerer Unsicherheiten die Oberhand behalten und vier Punkte gewinnen. Im Anschluss musste Lucas Buschmann sich wieder einmal dem Gastturner deutlich geschlagen geben und diesem fünf Punkte überlassen. Und auch Lukas Leonhardt hatte trotz guter Übung seinem Kontrahenten nur wenig entgegenzusetzen, was diesem zwei Scorepunkte einbrachte.

Damit war bei einem Zwischenstand von 21:47 aus Sicht der KTV der Wettkampf gelaufen. Lucas Buschmann startete mit einer sehr starken Übung in das letzte Gerät des Abends, musste sich aber dennoch denkbar knapp mit einem Zähler geschlagen geben. Gustav Kern hatte mit einigen Schwierigkeiten in seiner Übung zu kämpfen, was das Kampfgericht hart bestrafte, sodass fünf Punkte an die Schiltacher wechselten. Eine sehr starke Leistung dann wieder von Maximilian Henning, der seinen Dreifachsalto in den perfekten Stand brachte und drei Punkte gewann. Den Abschluss bildete Lukas Leonhardt, der nach einer guten Übung allerdings beim Abgang strauchelte und nochmals fünf Zähler abgeben musste.

Damit war dann auch der Endstand von 24:56 hergestellt und die KTV musste sich mit nur zwei gewonnenen Gerätepunkten zufriedengeben.