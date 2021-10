Der TSV Nördlingen jubelt wieder

Plus Mit einem 3:1 endet die Begegnung zwischen dem TSV Nördlingen und dem TSV Gilching-Argelsried. Die Gastgeber siegen verdient. Kurz vor Schluss hätten sie die Führung sogar noch ausbauen können.

Der Fußball-Landesligist TSV Nördlingen kann doch noch gewinnen: Nach drei sieglosen Spielen in Folge gewannen die Rieser vor 520 Zuschauern gegen den bisherigen Zweiten TSV Gilching-Argelsried hochverdient 3:1 (2:0) durch die Treffer von Simon Gruber, Nico Schmidt und Mirko Puscher, wobei Letztgenannter sein erstes Saisontor erzielte.