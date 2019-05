16.05.2019

Landkreisderby eine knappe Angelegenheit

Nördlinger Herrenteam unterliegt in Rain unglücklich. Die Damen machen es besser

Auch die Erwachsenenteams des Tennisclubs Rot-Weiß Nördlingen sind am vergangenen Wochenende in die Turnierrunde gestartet.

Die Herren 1 mussten beim TC Rot-Weiß Rain am Lech antreten und verloren mit 4:5 denkbar knapp. Sehr stark spielte dabei Tobias Kleibl an Position 1, dem mit 10:7 im Matchtiebreak ein Arbeitssieg gelang. Während Georgi Kranchev mit seinem Gegner auf Position 3 kaum Probleme hatte (6:1/6:0), musste sich Wolfgang Knoll auf Position 6 schon mächtig strecken, um am Ende beide Sätze für sich zu entscheiden (6:3/6:4).

Das kurioseste Match lieferte Hermann Wunderer, der trotz neun abgewehrter Matchbälle im Matchtiebreak am Ende mit 17:19 das Nachsehen hatte. Da auch Marcelo Rojas und Stefan Hartwich ihre Einzel abgaben, mussten die Doppel die Entscheidung bringen. Alle drei Doppelmatches waren hart umkämpft, aber am Schluss punkteten für den TCN nur noch Tobias Kleibl/Stefan Hartwich (6:2/6:3).

Besser als ihre männlichen Kollegen machten es die Damen 1. Auch bei ihnen stand es gegen den TSV Haunstetten nach den Einzeln 3:3, aber sie schafften anschließend das Kunststück, alle drei Doppel für sich zu entscheiden. Der Endstand lautete damit 6:3. In den Einzeln hatten Milena Kleibl, Laura Höfig und Tina Frank für die Nördlingerinnen gepunktet. Deutlich siegte anschließend das Doppel Milena Kleibl/Laura Höfig (6:2/6:0), während Anja Fürsattel/Ines Reiner und Tina Frank/Daniela Wunderle erst im Matchtiebreak mit 11:9 und 10:7 hauchdünn gewannen.

Auch die Damen 2 starteten erfolgreich in die Saison und zwar mit einem 5:4-Sieg gegen den TC Kaisheim. Nach drei Einzel-Siegen von Annika Schaich, Sina Gaag und Daniela Krancheva stand es auch in dieser Partie zwischenzeitlich 3:3, ehe die Doppel Veronika Schweizer/Sina Gaag und Annika Schaich/Marie Gaag die Entscheidung brachten.

Mit einem 3:3-Unentschieden begannen die Herren 70 gegen die TeG Dachau-Süd. Die beiden Nördlinger Spieler Helmut Meyr und Hermann Offinger gewannen sowohl ihre beiden Einzel als auch das gemeinsame Doppel. (hra)

