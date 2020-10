vor 18 Min.

Landkreisderby in Rain

Holzkirchen hofft auf einen „Dreier“

Am Wochenende steht der 23. Spieltag der Bezirksliga Nord auf dem Programm. Der TSV Nördlingen II empfängt am Samstag um 13.30 Uhr im Rieser Sportpark den VfL Ecknach und der SV Holzkirchen muss am Sonntag um 15 Uhr beim Nachbarn TSV Rain II antreten.

Gegen den VfL Ecknach haben die Rieser etwas gutzumachen, setzte es doch im Hinspiel die bislang höchste Saisonniederlage (1:5). Die Gäste liegen auf Platz sechs und sind drei Punkte besser platziert als die Merz-Truppe. „Mit Ecknach kommt jetzt die Mannschaft in den Sportpark, gegen die man die höchste Niederlage in der Vorrunde kassierte, da gilt es natürlich auf der Hut zu sein und die Leistung der Vorwoche zu wiederholen“, fordert Trainer Mark Merz, der verletzungsbedingt auf Sascha Hof und Laurin Kraus verzichten muss. Dagegen stehen Adrian Stimpfle (22) sowie Jonas Sandmeyer (18) neu im Aufgebot. Das zum Re-Start ausgefallene Spiel der Rieser beim SC Altenmünster wurde auf 21. November neu terminiert.

Nur fünf Punkte entfernt vom SV Holzkirchen ist der TSV Rain II. Beide Mannschaften haben nach dem Re-Start eines gemeinsam: Sie haben beide Spiele jeweils mit einem Tor Differenz verloren. Das Hinspiel endete 2:2. Holzkirchens Spielertrainer Philipp Buser zog aus der 1:2-Niederlage gegen den TSV Wertingen den Schluss, dass sein Team noch zielstrebiger und effizienter werden müsse, vor allem vor dem Tor. Robert Bosch steigt am Freitag wieder ins Training ein und zählt am Sonntag zum Kader. „Jetzt gilt es, in Rain den ersten Dreier nach dem Re-Start zu holen und dort auf die Erfolgspur zu gelangen“, meint der Trainer. (jais)

