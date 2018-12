Lange Sperre nach Spielabbruch

12.12.2018

Das Spiel zwischen Nähermemmingen-Baldingen und Megesheim in der A-Klasse Nord wurde vorzeitig abgepfiffen, weil der Schiedsrichter angespuckt worden sein soll

Das Kreissportgericht (KSG) Donau hat unter dem Vorsitz von Marcus Mendel nun ein Urteil über das am 2. September beim Stand von 1:1 abgebrochene A-Klassenspiel SC Nähermemmingen-Baldingen gegen SV Megesheim gesprochen.

Der Spieler Noah Usman vom SVM wurde wegen unsportlichen Verhaltens gegenüber dem amtierenden Schiedsrichter Egon Betzler sowie wegen Verschuldens des Spielabbruchs mit einschließlich 3. Februar 2019 gesperrt. Der SV Megesheim erhielt eine Geldstrafe in Höhe von 100 Euro, und das Spiel wurde für den SC Nähermemmingen-Baldingen mit 2:0 als gewonnen und für den SV Megesheim mit 0:2 als verloren gewertet. Das KSG Donau hatte zur Aufklärung der Sachlage Mitte Oktober eine mündliche Sportgerichtsverhandlung durchgeführt. Dort hatten der Betroffene sowie alle Zeugen die Möglichkeit zur Meldung des Schiedsrichters nochmals Stellung zu nehmen.

Nach Auswertung aller Aussagen kommt das KSG Donau zu dem Entschluss, dass der Spieler Usman sich eines Vergehens des unsportlichen Verhaltens und einer Tätlichkeit gegenüber dem Schiedsrichter schuldig gemacht hat. Er gab zu Protokoll, dass er bei der besagten Situation gespuckt habe, aber nicht in Richtung des Schiedsrichters. Auch die Zeugen gaben an, dass der Betroffene ausgespuckt habe, aber nicht bewusst in Richtung des Schiedsrichters.

Das KSG Donau ist der Ansicht, dass der Spieler den Schiedsrichter nicht bewusst angespuckt hat. Jedoch ist das KSG Donau überzeugt, dass beim Ausspucken der Schiedsrichter leicht getroffen wurde. Da es sich nach Ansicht des KSG Donau nicht um Absicht handelte, wird der Spieler nur wegen Unsportlichkeit gegen den Schiedsrichter verurteilt. Weiterhin ist als Resultat dieser Aktion der Spielabbruch durch den Schiedsrichter aus Sicht des KSG Donau gerechtfertigt. In der Summe beider Vergehen erhält der Spieler eine Gesamtstrafe von fünf Monaten, von denen zwei Monate als Bewährung ausgesetzt sind und somit der Spieler bereits wieder spielberechtigt ist.

Megesheims Vorstand Gerhard Unger zeigt sich mit dem Urteil nicht zufrieden („Die Zeugenaussagen entsprachen nicht immer der Wahrheit“), hat es aber akzeptiert und auch dagegen kein Rechtsmittel zum Bezirkssportgericht eingelegt. (jais)

