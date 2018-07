vor 51 Min.

Langer ist sauer auf den SC Ichenhausen Lokalsport

Daniel Dewein (grünes Trikot) beim Testspiel in Fremdingen gegen den VfR Aalen.

Keine Einigung wegen Daniel Dewein

Da sich die Fußballabteilungen des TSV Nördlingen und des SC Ichenhausen nicht auf eine Ablösesumme für Daniel Dewein einigen konnten, machten die Rieser den 22-jährigen Angreifer zum Vertragsamateur. Nördlingens Abteilungsleiter Andreas Langer stellt nun klar: „Nach der Erstforderung (2500 Euro) von Ichenhausen gab es noch einmal ein zweites Angebot des SCI, das jedoch weit entfernt von dem sehr fairen Angebot des TSV Nördlingen lag. Das Angebot vom TSV Nördlingen war bereits erhöht worden. Da es somit keine Einigung gab, wurde Daniel Dewein zum Vertragsamateur gemacht und freut sich nun sehr, endlich für den TSV Nördlingen spielen zu dürfen. Der SC Ichenhausen in Person von Rudi Schiller (Anmerkung der Redaktion: Er ist der sportliche Leiter beim SCI) hatte sich zudem geweigert, eine Gastspielgenehmigung für den Spieler Dewein im Monat Juni zu unterschreiben. Dieses Verhalten habe ich in all den Jahren als Funktionär bislang noch nie erleben müssen.“ (jais)

Themen Folgen