06.02.2020

Langsam wird’s eng

TSV-Erste noch immer sieglos

Beim Rückrundenstart der TSV-Herren I in der Schillerhalle hofften zahlreiche Zuschauer auf einen spannenden Auftakt gegen den Lokalrivalen aus Donauwörth und die Gäste aus Weitnau.

Die erste Partie gegen Donauwörth starteten die TSV-Männer konzentriert. Dementsprechend konnten die Nördlinger sich einen soliden Vorsprung erarbeiten und den ersten Satz gewinnen (25:20). Im zweiten Satz war dann die Konzentration weg und der Gegner fand immer besser ins Spiel (13:25). Der dritte Durchgang verlief ausgeglichener, aber wiederum mit dem besseren Ende für Donauwörth (17:25). Im vierten Durchgang musste man nach verkorkstem Start erneut einem Rückstand hinterherlaufen und trotz einer Steigerung der Nördlinger reichte es am Ende nicht mehr, den Satz zu drehen (18:25). Das erste Spiel des Tages war damit verloren (1:3).

Gegen den TV Weitnau wollten die Hausherren dann alles besser machen. Der erste Satz begann jedoch ganz anders als erhofft. Die Rieser waren zu unkonzentriert und zu mutlos. Weitnau zog bis auf 19:8 davon und gewann den Satz mit 25:19. Die Nördlinger legten im zweiten Satz eine Schippe drauf. Konzentrierte Arbeit im Block und im Angriff verschafften dem Team eine 14:10-Führung, die Lothar Weber beinahe im Alleingang mit einer starken Zehn-Punkte-Aufschlagserie in den Satzgewinn ummünzte. Im dritten Abschnitt geriet das Team dann wieder in Rückstand, der bis zum Satzende nicht aufgeholt werden konnte (19:25). Im vierten Satz konnte Weitnau den Druck permanent auf hohem Niveau halten und sich so einen Vorsprung erarbeiten, der bis zum Ende Bestand hatte. Mit 16:25 verlor der TSV den vierten Satz und damit auch die zweite Partie des Tages.

Die erste TSV-Herrenmannschaft steht damit nach wie vor sieglos am Tabellenende. Mitte Februar folgt der nächste Heimspieltag. Dort müssen endlich Punkte her, wenn man den Klassenerhalt noch schaffen will. (bma)

TSV Nördlingen Uwe Bachmann, Andreas Frisch, Nico Graf, Philipp Kramer, Benjamin Mack, Matthias Schlosser, Sebastian Stadali, Lothar Weber, Florian Wetzel

Themen folgen