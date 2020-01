vor 6 Min.

Laufend ins neue Jahr

Ausdauersportler des TSV Nördlingen beenden die Saison fast schon traditionsgemäß in Pleinfeld. Auch andere Vereine des Landkreises sind vertreten

Von Hans Niederhuber

Bereits zum zwölften Mal hat der Veranstalter Arriba Göppersdorf den Silvesterlauf im mittelfränkischen Pleinfeld am Brombachsee ausgerichtet. Es wurden Läufe für alle Altersklassen und Strecken von 0,4 bis 9 Kilometer angeboten mit insgesamt über 500 Startern, was einen neuen Teilnehmerrekord bedeutete. Nach den Kinder- und Jugendläufen starteten um 10.40 Uhr die Läufer auf der Walkingstrecke und dem Hobbylauf über fünf Kilometer sowie dem Hauptlauf über neun Kilometer. Bürgermeister Markus Dirsch schickte den Tross auf die Strecke.

Für viele Läuferinnen und Läufer des TSV Nördlingen bildet Pleinfeld schon traditionell den Abschluss des Laufjahres. Die Rieser Teilnehmer überzeugten auf der wunderschönen Strecke. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt siegte beim Hobbylauf über fünf Kilometer Benjamin Wegler von der TSG Roth in 15:59 Minuten. Schnellste Frau war Theresa Baumgärtel vom Team Memmert in 19:37 min. Vom TSV Nördlingen nahmen an diesem Lauf Henning Breuer, Miriam Bestler und Wolfgang Zinke teil. In der Jugendwertung des Fünf-Kilometer-Laufes belegte Simon Bestler vom TSV Nördlingen in 21:52 min. den zweiten Platz in der Altersklasse U20.

Auf der Walkingstrecke über fünf Kilometer belegte Erich Oswald vom TSV Nördlingen den zweiten Platz.

Auf der wunderschönen, hervorragend präparierten Strecke liefen die 345 Finisher des neun Kilometer langen Hauptlaufes vom Start an der Brombachhalle zuerst durch Wald und Flur nach Ramsberg, dann ein Stück den Brombachsee entlang und dann wieder zurück nach Pleinfeld. Schnellster Läufer war wie im Vorjahr Jonathan Zipf vom Team Memmert in 29:41 min. Erste Frau im Ziel war Theresa Wild von der LG Warching in 36:43 min.

Mit 26 Teilnehmern war der Lauftreff des TSV Nördlingen noch stärker vertreten als im vergangenen Jahr. Von der LG Donau-Ries waren neben dem TSV Nördlingen auch noch Läuferinnen und Läufer vom TSV Wemding, SV Mauren, TSV Oettingen und von der LG Warching vertreten.

Das neue Jahr beginnt für viele Läuferinnen und Läufer des TSV Nördlingen bereits am 6. Januar mit dem 5. Maurener Dreikönigslauf.

Die Ergebnisse der Nördlinger Läufer: Steffen Brenner 35:50 min. (28. der Gesamtwertung, 9. der männlichen Hauptklasse), Michael Dambacher 36:30 (2. AK M50), Hubert Bestler 37:38 (6. M45), Markus Wagner 39:07 (20. MHK), Karl Oßwald 39:52 (1. M60), Hans Niederhuber 42:33 (3. M60), Stefan Kirchner 43:16 (16. M45), Sibylle Brück 44:54 (5. W35), Daniela Gaag 45:05 (4. W45), Simone Müller 45:45 (6. W35), Anneliese Zinke 47:20 (2. W60), Susanne Vierkorn 47:21 (5. W45), David Wittner 47:21 (32. M35), Karl Stempfle und Klaus Joas 47:22 (beide 13. M55), Brigitte Radajewski 48:15 (3. W50), Anita Joas 48:26 (4. W50), Ute Töpfer 49:17 (3. W60), Horst Leberzammer 51:14 (5. M70), Patrycja Weng 56:32 (11. W45), Birgit Minder 58:31 (14. W45).

