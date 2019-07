vor 17 Min.

Laufgruppe setzt sich das nächste Ziel

Nach dem erfolgreichen Stadtlauf will man jetzt für die Jedermannsserie weitertrainieren

Vom 26. April bis zum 19. Juli führte der Lauftreff des TSV Nördlingen einen Laufkurs für Anfänger und Fortgeschrittene durch. Die Teilnehmerzahl sollte ursprünglich auf 20 begrenzt werden, doch auf Grund der großen Nachfrage wurden letztlich mehr als 30 Laufbegeisterte angeleitet.

Die Teilnehmer waren zu 90 Prozent Frauen im Alter zwischen 17 und 60 Jahren. Am ersten Kurstag wurden die Laufinteressenten in drei, später in vier Gruppen je nach Leistungsstärke aufgeteilt. Am Anfang jeder Stunde wurden verschiedene Aufwärmübungen, sowie Koordinations- und Laufkraftübungen durchgeführt, an etlichen Tagen auch noch einige Laufstilübungen. Anschließend wurde mit dem Laufen mit unterschiedlicher und steigender Dauer begonnen. Zu jedem Abschluss gehörten natürlich die notwendigen Dehn- und Stretchingübungen.

Die Läuferinnen und Läufer waren regelmäßig an fast allen Kurstagen dabei, sodass das Ziel des Laufkurses, der Nördlinger Stadtlauf über rund sechs Kilometer, kein Problem war. Alle Teilnehmer des Laufkurses erreichten beim Stadtlauf in hervorragenden, fast unglaublich guten Zeiten das Ziel. Beim Stadtlauf war die Mannschaft des Laufkurses vom TSV Nördlingen die zweitstärkste Mannschaft und erhielt dafür einen Gutschein zum Nudelessen beim Sponsor, der Pizzeria Il Camino in der Wemdinger Straße. Dieser wurde zum Abschluss des Kurses eingelöst. Die Kursteilnehmer bedankten sich zu diesem Anlass bei ihrem Trainerteam um Hans Niederhuber mit Anneliese Zinke, Patrycja Weng, Birgit Minder, Bärbel und Werner Schmidt, Bernhard und Christina Satzenhofer, Claudius Hingst, Sibylle Brück, Daniela Gaag, Markus Wagner und Simone Müller.

Die Begeisterung war so groß, dass sich fast alle Teilnehmer und Betreuer dazu entschlossen, den Kurs zu verlängern mit dem neuen Ziel, an der Jedermannslaufserie der LG Donau-Ries im Herbst über jeweils rund zehn Kilometer teilzunehmen. (hni)

