Endlich wieder Laufen, Springen und Werfen

Gute Leistungen der Mönchsdegginger Mädchen bei Sportfesten in Horgau, München, Augsburg und Bad Endorf.

Die Mönchsdegginger Leichtathletik-Youngsters nutzten die Chance, endlich wieder einen Wettkampf bestreiten zu können. Dabei traten sie in Horgau bei den Kreismeisterschaften im Mehrkampf an.

Betreut von ihren Vereinskolleginnen Julia Vogtmann und Maja Kellner meisterten die U14-Mädchen ihren Vierkampf mit Bravour. Jule Beck steigerte sich im Hochsprung auf 1,28 m. Im Weitsprung (4,16 m) gelang ihr der weiteste Satz in ihrer Altersklasse und sie rundete mit 24 m im Ballwurf und 11,18 sec. über 75 m ihren Tag ab – damit wurde sie Vizemeisterin. Schnellste Sprinterin war Jessica Rauter mit 10,99 sec. Sie holte auch im Ballwurf (29 m) und im Hochsprung (1,24 m) wertvolle Punkte und wurde in der Vierkampf-Wertung Dritte. Dadurch erreichte die Mannschaft der LG Donau-Ries, unterstützt durch Tessa Mezler, Annalena Viebranz und Finja Märtl, den Kreismeister-Titel.

Die Jüngsten der Truppe (AK U12) bestritten an diesem Tag einen Dreikampf. Dabei zeigten Emilia Schmid, Elena Wirth und Ella Beck gute Leistungen und steigerten ihre persönlichen Bestleistungen.

Erstmals über die längere Hürdenstrecke am Start

Die 16-jährige Mehrkämpferin Ella Wiedemann bestritt in der Zwischenzeit Vorbereitungswettkämpfe beim Re-Start-Meeting in München, bei dem sie die nun längere Hürdenstrecke über 100 m in der Altersklasse U18 testete. Dabei bereitete ihr der größere Abstand der Hürden noch etwas Probleme und sie konnte den Lauf nicht ganz mit dem optimalen Dreier-Rhythmus durchlaufen. Beim Max-Steger-Sportfest in Augsburg konnte sie ihre Weitsprungleistung vom letzten Jahr bestätigen und verbesserte ihre persönliche Bestleistung im Speerwurf auf 26,10 m. Ein Wochenende später ging es dann nach Bad Endorf zum Mehrkampf-Meeting, bei dem auch die deutsche Spitze der Altersklasse U18 an den Start ging. Hier machten sich doch das fehlende Wintertraining und die späte Wettkampfsaison bemerkbar, sodass sie ihre Leistungen für den Siebenkampf nicht stabil abrufen konnte und sich am Ende mit Platz zehn zufriedengeben musste.

