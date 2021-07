Mädchen-Power in Sprint und Sprung

TSV-Delegation bei der Kreismeisterschaft überaus erfolgreich

Die Leichtathletik-Kreismeisterschaften der U14 und U16 fanden im Lohwaldstadion in Neusäß statt. Sehr erfolgreich war die Nördlinger Delegation der LG Donau-Ries: Mehrere Kreismeistertitel und viele gute Platzierungen standen am Ende zu Buche.

Für einige der U14- und U16- Mädchen waren es die ersten Meisterschaften. Entsprechend groß war anfangs die Aufregung, die sich aber mit dem guten Wettkampfverlauf schnell legte. Den Anfang machte die 4 x 75-Meter-Staffel der weiblichen U14 in der Besetzung Lina Heinle, Eva Eisenbarth, Laura Diethei und Teresa Siebachmeier. Obwohl die Staffel zum ersten Mal in dieser Besetzung startete, klappten alle Wechsel hervorragend. Mit großem Vorsprung und in einer tollen Zeit von 41,13 sec. gewannen die vier Mädchen und sicherten sich den ersten Titel als Kreismeisterinnen. Ebenso erfolgreich waren die Mädchen der U14 in den Einzeldisziplinen.

In der weiblichen Jugend W12 sicherte sich Teresa Siebachmeier den Sieg und den Kreismeistertitel über die 75 m (10,71 sec.). Laura Diethei belegte den zweiten Platz (10,78 sec.) in der gleichen Laufdisziplin – der Doppelsieg für die LG Donau- Ries war perfekt.

Lina Heinle, Eva Eisenbarth und Nila Specker starteten für die weibliche Jugend W13. Lina Heinle belegte den dritten Platz über die 75 m (10,89 sec.), Eva Eisenbarth wurde mit ihrer Zeit von 11,06 sec. Fünfte.

Auch im Weitsprung konnten die Mädchen ihr Potenzial unter Beweis stellen. Alle fünf Mädchen erreichten mit den erzielten Weiten aus ihren ersten Sprüngen das Finale und konnten sich so weitere drei Sprünge sichern.

Bei der W12 belegte Laura Die-thei mit ihrem besten Sprung von 3,90 m den dritten Platz und Teresa Siebachmeier erzielte mit einer Weite von 3,79 m Rang fünf.

Im Finale der W13 sicherte sich Nila Specker mit einer Weite von 4,37 m den zweiten Platz und somit den Vizetitel. Eva Eisenbarth kam auf den vierten Platz mit einer Weite von 4,13 m. Lina Heinle kam an diesem Tag mit dem Anlauf nicht zurecht; am Ende erreichte sie dennoch mit 3,89 m Rang acht.

Der Wettkampftag endete mit einem Paukenschlag: Annika Knaus gewann jeweils über die 100 m und 300 m der weiblichen U16 und holte sich damit gleich zwei Kreismeistertitel. Dabei konnte sie ihre bisherige Bestzeit über die 100 m deutlich auf 13,71 sec. verbessern. Über die 300 m erreicht sie mit 45,25 sec. zusätzlich die Qualinorm für die bayerischen Meisterschaften. (dsp)