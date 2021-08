Leichtathletik

vor 18 Min.

Nördlingerin unter den Top Ten Süddeutschlands

Anna Grasse ist über die 400 Meter der U18 in die „Top Ten“ Süddeutschlands gelaufen.

Plus In Walldorf fanden die Süddeutschen Meisterschaften statt. Als einzige Einzelstarterin der LG Donau-Ries trat Anna Grasse vom TSV Nördlingen an.

Von Dagmar Spannbauer

Fast 600 Leichtathleten nahmen in Walldorf an den Süddeutschen Meisterschaften der Leichtathleten teil, um in den unterschiedlichsten Disziplinen die jeweils Besten zu bestimmen. Mit dabei war auch Anna Grasse vom TSV Nördlingen.

