Titel für Nördlinger Sportlerinnen

Die LG Donau-Ries ist bei den Schwäbischen Leichtathletikmeisterschaften angetreten. Gleich mehrere Rieser Athletinnen und Athleten waren erfolgreich

Vergangenes Wochenende haben in Friedberg die Schwäbischen Leichtathletikmeisterschaften stattgefunden. Mit einer großen Delegation war auch die LG Donau Ries am Start. Für die Nördlinger Leichtathleten standen am Ende des Tages zwei Schwäbische Titel, zwei Vizetitel und ein LG-Rekord zu Buche.

Der Wettkampftag begann gleich sehr erfolgreich: Die 4x75-Meter-Staffel der weiblichen U14 in der Besetzung Lina Heinle, Eva Eisenbarth, Laura Diethei und Theresa Siebachmeyer war in dieser Saison bereits Kreismeister von Mittel- und Nordschwaben geworden. Daher war es natürlich das erklärte Ziel, sich auch in Schwaben an die Spitze zu setzen.

Die Startläuferin Lina Heinle, auf Bahn zwei startend, konnte sich bereits nach etwa 40 Meter an die Spitze des Feldes setzen. Alle Athletinnen behielten in diesem Lauf ihre Nerven, zeigten sehr gute Staffelwechsel und wurden mit einem großen Vorsprung von mehr als zwei Sekunden souveräner schwäbischer Meister. Die Zeit von 40,61 Sekunden bedeutet gleichzeitig auch einen neuen LG Rekord.

Auch in den Einzeldisziplinen hatte die weibliche Jugend einen starken Auftritt. So wurde Theresa Siebachmeyer über die 75 Meter in einer neuen Bestzeit von 10,67 Sekunden schwäbische Vizemeisterin und im Weitsprung gelang ihr ebenfalls der Sprung aufs Treppchen: Sie steigerte ihre bisherige Bestweite um einen halben Meter auf 4,45 Meter und belegte damit den dritten Platz bei den Zwölfjährigen. Laura Diethei erzielte mit 11,01 Sekunden den sechsten Platz im 75-Meter-Sprint.

Bei der W13 hatte Eva Eisenbarth einen Grund zur Freude, denn auch sie verbesserte ihre bisherige Bestweite und sprang mit 4,28 Meter auf den fünften Platz. Ebenfalls einen fünften Platz erreichte Lina Heinle mit 10,92 Sekunden im 75-MeterSprint. Bei der weiblichen U18 sicherte sich Anna Grasse über die 200 Meter den schwäbischen Vizetitel. Annika Knaus, die eigentlich noch in der U16 startberechtigt ist, startete bei diesem Wettkampf in der höheren Altersklasse der U18. Dabei konnte sie nah an ihre Bestzeit heranlaufen und erzielte mit 13,76 Sekunden einen tollen dritten Platz.

Einen weiteren Schwäbischen Titel verbuchte Simon Bestler. Er fungierte an diesem Tag als Coach und Athlet gleichzeitig und holte sich sozusagen zwischendurch mit übersprungenen 1,70 Meter den Titel im Hochsprung. Ebenfalls in der Aktivenklasse ging Felix Herrmann über die 100 Meter und 200 Meter an den Start. Über die 200 Meter konnteHerrmann sich mit 23,77 Sekunden den dritten Platz sichern.

Auch in der Leichtathletik ist die Zeit der Untätigkeit vorbei. Nach mehr als sieben Monaten nach dem allgemeinen Sportverbot im November 2020 nimmt der Sportbetrieb in den Vereinen wieder Fahrt auf. So konnte das erste „normale“ Leichtathletiksportfest in Bayern im Münchner Dantestadion für etliche Altersklassen über zwei Tage hinweg durchgeführt werden. Die über 700 Teilnehmer aus 147 Vereinen zeigt die große Motivation und „Sehnsucht“ nach einem regulären Wettkampf.

Für Anna Grasse war es bereits die zweite Wettkampfteilnahme nach dem langen „Corona-Winter“. Aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Bayernkader startete sie bereits zwei Wochen zuvor auf einem internen Kaderwettkampf über die 400 Meter Distanz, die sich zu Grasses Spezialstrecke entwickelt hat.

Mit 60,57 Sekunden gelang ihr bereits hier ein guter Start in die neue Saison. Beim Re-Start-Meeting, das nun für alle Leichtathleten offen war, konnte Anna ihre bisherige Bestzeit auf 59,43 Sekunden steigern und unterbot damit die Qualinorm für die Bayerischen Meisterschaften um ganze vier Sekunden. Mit dieser Topzeit belegte sie den ersten Platz. Damit ist nun auch die Qualifikationszeit für die Deutschen Jugendmeisterschaften in greifbare Nähe gerückt, die bei 59,0 Sekunden liegt.