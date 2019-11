02.11.2019

Ligaprimus nutzt die TSV-Fehler eiskalt aus

Nördlinger 2:4-Niederlage gegen Schalding-Heining

Von Klaus Jais

Eine 2:4-Heimniederlage mussten die U19-Fußballer des TSV Nördlingen gegen den Tabellenführer SV Schalding-Heining hinnehmen. „Wir kassieren durch eigene individuelle Fehler zu viele Gegentore. Wir spielten gut gegen den Ball, verloren aber zu viele Zweikämpfe im Mittelfeld“, fasste TSV-Trainer Wolfgang Meyer die 90 Minuten zusammen.

Die erste Chance hatten die Gastgeber, doch Tim Eckstein war in dieser Szene zu eigensinnig, denn Maximilian Beck wäre frei gewesen. Stattdessen gingen die Niederbayern nach zwölf Minuten in Führung: Mirko Puscher wollte klären, der Ball kam zum Gegner, der aus knapp 20 Metern das Lattenkreuz traf und dann den Abpraller versenkte – 0:1. In der 27. Minute setzte Eckstein einen Kopfball neben das Tor und in der 35. Minute fiel der Ausgleich: Eckstein verlängerte eine Puscher-Flanke mit dem Kopf auf Fabian Ott und der markierte in seinem ersten Spiel nach siebenwöchiger Verletzungspause das 1:1. Die Rieser waren nun gut im Spiel, konnten sich allerdings nur fünf Minuten über den Ausgleich freuen. Benedikt Günther ging ins Dribbling, verlor prompt den Ball und der am langen Pfosten lauernde Luca Resch war zur Stelle.

Die zweite Halbzeit begann beinahe optimal, denn gegen weit aufgerückte Schaldinger kam Eckstein zum Kopfball, doch vom Innenpfosten sprang die Kugel ins Feld zurück (46.). Ein TSV-Freistoß von Tim Seitz auf Endrit Imeri in der eigenen Hälfte war der Ausgangspunkt für das 1:3, das die Gäste nach 50 Minuten erzielten. Nur drei Minuten später flankte Seitz auf Beck, doch dessen Kopfball wurde eine Beute des Keepers. In der 74. Minute kamen die Gastgeber auf 2:3 heran, wobei es Puscher gleich mit vier, fünf Gegenspielern aufnahm und seine Einzelaktion erfolgreich abschloss. Puscher hatte wenige Minuten später sogar die Chance zum Ausgleich, doch mit einem simplen Treffer stellte Schalding-Heining in der 83. Minute auf 2:4. In der restlichen Spielzeit schoss Eckstein noch weit drüber und in der 89. Minute parierte der SV-Keeper einen Eckstein-Kopfball. (jais)

TSV Nördlingen U19 Randi, Günther, Wille, Jaumann, Sandmeyer (ab 48. Marb), Imeri, Puscher, Eckstein, Beck (ab 57. Hertle), Seitz, Ott (ab 57. Lechler)

Themen folgen