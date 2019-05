15.05.2019

Lob vom Trainer

Erfolg für die TSV-U13

Stark ersatzgeschwächt reisten die U13-Junioren des TSV Nördlingen zum FC Stätzling. Ein Verschieben des Spieles kam aber für TSV-Trainer Mark Merz nicht in Frage und man verstärkte sich mit Spielern aus der U12. Eine richtige Entscheidung, denn die Rieser gewannen 2:1.

Von Beginn an war es ein sehr gutes und temporeiches Spiel mit guten Ballstafetten. Das Heimteam ging nach fünf Minuten durch eine schöne Einzelleistung in Führung. Der TSV ließ sich aber nicht beirren und spielte seinen Tempofußball weiter. Nach einem Eckstoß stand Tom Müller goldrichtig und zimmerte diesen direkt in die Maschen (10.). Durch kleinere Umstellungen bekam man die Offensive der Gastgeber besser in Griff. Nach Diagonalball von Winter auf Rathgeber setzte sich der Reimlinger durch, den Ball kratzten die Gastgeber aber in letzter Sekunde von Linie.

In der zweiten Halbzeit kam dann der U12-Spieler Samuel Jeromin zum Zug, der seine Aufgabe sehr gut machte. Er setzte sich auf der Außenbahn gut durch und bediente den eingerückten Denis Novacovici, der zum 2:1-Siegtreffer einköpfte. Die Gastgeber drängten zwar auf den Ausgleich, doch die Nördlinger um Abwehrchef Jonas Wundel und Torhüter Ulrich hielten den Laden sauber. „Die Truppe hat hervorragend gekämpft und gespielt“, resümierte Trainer Merz. (mer/jais)

