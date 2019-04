00:04 Uhr

Lockeres Saisonfinale

TSV-Regionalligateam gewinnt Heimspiel gegen Kemmern deutlich

Die Regionalliga-Damen des TSV Nördlingen bestritten ihr letztes Spiel der Saison. Durch einige Schwierigkeiten bei der Spielverlegung wurde das Spiel, das eigentlich in Kemmern stattfinden sollte, in der Mehrzweckhalle im Ries ausgetragen, wozu sich die Gäste bereit erklärten. Aufgrund des späten Zeitpunkts in der Saison mussten die Nördlingerinnen auf mehrere Spielerinnen verzichten. Dafür unterstützte Katharina Schenk ihr Team noch einmal und auch Eva Kosiurak machte ihr zweites Spiel in der Regionalliga.

Gegen das sehr junge Team aus Kemmern legten die Gastgeberinnen zu Beginn einen 18:3-Lauf hin. Die Youngster Mona Berlitz und Stephanie Sachnovski zeigten von Anfang an eine hervorragende Leistung und bewiesen eindrucksvoll, wie sie sich im Lauf der Saison dank Trainer Imre Szittya steigern konnten. Auch die Verteidigung stand stabil, sodass den Oberfranken in den ersten 17 Minuten lediglich zehn Punkte gelangen. Zur Halbzeit hatte das Heimteam bereits einen komfortablen 45:16-Vorsprung herausgespielt.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Nördlingerinnen dann etwas nachlässig. Nach einer Auszeit war die Lage jedoch wieder unter Kontrolle und die Führung vor dem letzten Spielabschnitt auf 30 Punkte ausgebaut. Das letzte Viertel war dann nur noch Formsache. Neben einigen Ballverlusten bekamen die Zuschauer auch immer wieder schöne Spielzüge zu sehen und Sandra Keller setzte schließlich per Dreier den Schlusspunkt zum 81:48. (kge)

TSV Nördlingen I. Schenk (6/2 Dreier), E. Kosiurak (4), L. Mussgnug (8/2), M. Berlitz (28), S. Keller (5/1), M. Modrzik, K. Gerstmeyr (10), K. Schenk (3), S. Sachnovski (17/3)

