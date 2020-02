vor 51 Min.

Löpsinger Hallenturnier feiert Jubiläum

So sieht es aus, wenn in der Löpsinger Turnhalle Hallenfußball gespielt wird.

Zum zehnten Mal steht der Nachwuchs in vielen Altersklassen im Mittelpunkt

Zum zehnten Mal wurde in der Turnhalle in Löpsingen ein Jugendfußball-Hallenturnier ausgetragen. Es begann am Freitagabend mit einem Mixed-Turnier aus Spielern der Jugend, Senioren und AH des SC DLP.

Dabei wurden die Spieler per Los in fünf Mannschaften gewählt. Die bunt gemischten Teams aus Jung und Alt lieferten sich packende Duelle, wobei vor allem die Jugendspieler eindrucksvoll zeigen konnten, was in ihnen steckt. Am Ende konnte sich das Team „ Borussia Dortmund“ vor dem „ FC Bayern“ den ersten Platz sichern. Am Samstagmorgen wurde das E-Junioren-Turnier ausgetragen. In der Gruppe A konnte sich am Ende der TSV Nördlingen vor der SG Kerkingen/Zöbingen, dem SC Wallerstein, dem TSV Oettingen und dem SC DLP durchsetzen und seiner Favoritenrolle gerecht werden. Mit zwölf Punkten und 13:4 Toren ließen die Kicker aus Nördlingen nichts anbrennen. In der Gruppe B sicherte sich die zweite Mannschaft des TSV Nördlingen den Gruppensieg. Den zweiten Platz belegte die SpVgg Deiningen, gefolgt vom SV Megesheim III, FSV Reimlingen II und SC DLP II.

Das C-Jugend-Turnier am Samstagabend konnte der SV Wörnitzstein mit vier Siegen für sich entscheiden. Zweiter wurde die Jugend des JFG Nordries I mit drei Siegen. Den dritten Platz belegte die JFG Nordries II, gefolgt vom TSV Nördlingen III und der SG SpVgg Deiningen.

Der Sonntag gehörte den ganz kleinen Fußballern. Begonnen wurde am Morgen mit einem F1- und F2-Jugend-Turnier. Bei der F1 stand am Schluss das Team vom SC DLP auf Platz eins, sodass der Karl- Pröllochs-Wanderpokal dieses Jahr in Löpsingen bleibt. Die weiteren Plätze gingen an die Mannschaften aus Kirchheim, Alerheim, Deiningen und Wallerstein. Bei der F2-Jugend siegte die Manschaft vom TSV Wemding II vor dem SC DLP II, Niederhofen II und Kirchheim II. Den Abschluss des Turnierwochenendes machten schließlich die G-Junioren mit fünf Teams aus Wechingen, SC DLP, Nähermemmingen- Baldingen, Ederheim und Maihingen/Marktoffingen. Die Jüngsten konnten vor allem beim Publikum punkten und begeisterten mit spannenden Spielen.

Das Turnier gibt es bereits seit zehn Jahren

Der Sportclub DLP bedankte sich bei der anschließenden Siegerehrung besonders bei allen Spielern, Zuschauern und Helfern sowie den Schiedsrichtern für den reibungslosen Ablauf des Turnierwochenendes.

Für zehn Jahre Organisation des Turniers wurden die Mitglieder Lothar Benke und Bernd Löfflad besonders geehrt. (pm)

